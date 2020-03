Peut-on jouer au foot en respectant les règles de sécurité ?

Depuis quelques jours, les unes après les autres, fédérations et ligues ont annoncé les suspensions de leurs compétitions respectives. Et face à la perspective de passer des semaines, voire des mois sans football, on n'a pas pu s'empêcher de se dire qu'il y avait peut-être une autre solution pour s'adapter à toutes ces règles d'hygiène à respecter pour endiguer la propagation de ce diable de Covid-19. Coronavirus et football, vraiment incompatible ? Pas vraiment, si...

?️?? Pour se protéger et protéger les autres Adoptez ces gestes simples ? pic.twitter.com/oXW70mb8l4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 13, 2020

Par Alexandre Aflalo

... Pour commencer, tout le monde adopte le look automne-hiver d’Arjen Robben : seconde peau à col roulé sous un maillot à manches longues, legging de sport sous le short et les chaussettes, et une belle paire de gants en laine. La seule peau que l’on veut voir, c’est celle du crâne. Et encore.... Pour compléter la tenue, on peut même ajouter un cache-cou à placer au-dessus du nez et de la bouche. Vous savez, celui dont les types qui dribblent en faisant « sh-sh » se servent comme bonnet ?... Et si VRAIMENT on a peur des postillons et autres gouttes de sueur intempestives, les lunettes à la Edgar Davids ne sont pas à exclure.... On consigne Jean-Michel Aulas, qui a soufflé sa 70e bougie l’an dernier. Et on ne lui rend visite sous aucun prétexte. Ordres du président Macron.... Dans la même veine, on garde quand même un œil sur Benjamin Nivet et Gianluigi Buffon. On n’est jamais trop prudent.... Dans un souci de limiter au maximum le nombre de personnes sur le terrain, on remplace définitivement les arbitres sur le terrain par la VAR. De toutes façons, ça allait arriver tôt ou tard.... On remplace la pause fraîcheur par une pause lavage de mains. Trente secondes avec du savon ou un gel hydroalcoolique, sans oublier les pouces, les interstices et les ongles. Le tout chronométré et surveillé par les arbitres vidéo, bien évidemment.... On évite les sorties qui ne sont pas indispensables. Donc les gardiens qui sortent comme des dératés pour arrêter la course d'un attaquant adverse, c'est fini. Pareil pour ceux qui montent sur le corner. En quarantaine dans les cinq mètres cinquante.… On bannit les coude-à-coude. Le coude, c’est là où on éternue et tousse. Et surtout, on n’écoute pas Paul Pogba et on arrête de daber. Même si ça devrait déjà être le cas depuis 2017, bande de… Pareil pour toutes les situations qui se jouent dans un mouchoir de poche. On privilégie les mouchoirs jetables, à usage unique.… Les embrassades étant bannies, les célébrations de but sont évidemment proscrites. On prend exemple sur Mario Balotelli, qui lui-même prend exemple sur son facteur.… On essaye d’être moins cons que les Américains, et on n’interdit pas la pratique du football à Jesús Corona pour autant (FC Porto). Pareil pour Pedro Emanuel Ferreira Sousa, a.k.a. « Coronas » . Malheureusement, on ne pourra rien pour Joe Corona, qui lui a la triple peine de s’appeler Corona, d’habiter aux États-Unis et d’être d’origine Mexicaine. Le cauchemar de Donald Trump.… Surtout pas de pressing, malheureux. Sauf si c'est pour laver ses vêtements et assurer une hygiène impeccable sur le terrain.… On remplace la musique d’entrée des joueurs par «» , des Bee Gees. Rien ne vaut un peu de motivation.