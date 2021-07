Copa Libertadores : River bousculé, Palmeiras fait le job

PC

Poursuite des hostilités en Copa Libertadores.Quatre huitièmes de finale aller à l'affiche ce mercredi dans la nuit, et aucune équipe n'aura marqué plus de deux buts. Trois 1-0 et un 1-1, voilà les scores de la soirée. Palmeiras et Flamengo ont tout de même pris une option sur la qualification en s'imposant à l'extérieur, alors que River Plate n'a pas réalisé une bonne opération, en n'obtenant qu'un nul à domicile face Argentinos Juniors.Le but du soir ? Au milieu de têtes aux six mètres et de penaltys litigieux, se distingue le tir joliment contré de Michael pour Flamengo.