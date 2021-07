Copa América : l'Argentine se défait de la Colombie et rejoint le Brésil en finale

HB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour la première fois depuis 2007, on aura droit à un Argentine-Brésil en finale de cette Copa América.Leo Messi et ses coéquipiers ont eu tout le mal du monde à se dépatouiller de la Colombie en demi-finales, puisque après 120 minutes, le score était toujours nul (1-1, 3-2 t.a.b.). Auparavant, c’est Lautaro Martínez qui a montré la voie aux siens - et ce dès la 7minute - avant que Luis Díaz ne remette les compteurs à zéro à la 61Il ne s'est rien passé lors des 30 minutes de prolongation, c’est donc aux tirs au but que les deux sélections se sont départagées. Messi a montré l’exemple en bon capitaine qu’il est et a transformé le sien. Côté colombien, Davinson Sánchez, Yerry Mina et Edwin Cardona ont buté sur un Emiliano Martínez tout simplement phénoménal qui a propulsé l'en finale.Enfin la bonne pour Messi ?