Comment Zidane a sauvé le festival Marrakech du rire

MM



Mercredi dernier est sorti un grand et beau livre So Foot. Après Diego Maradona, So Foot s'est s'attaqué à une autre légende, le plus grand numéro 10 français de l’histoire (derrière Michel ?), avec un ouvrage d'anecdotes, de belles photos et d'articles best-of & inédits de 200 pages retraçant son histoire de A à ZZ :À cette occasion, on a interviewé en préface son ami humoriste, acteur et producteur Jamel Debbouze. Qui raconte leur rencontre, leur relation, évoque les souvenirs de ses visites en slip dans la chambre d’hôtel de Yazid à Madrid pendant les mises au vert de veille de match à l’époque où Zidane était joueur, ou encore le tournage de leur mythique scène surIl évoque également l’importance que tient Zidane dans sa vie :Et prend l’exemple du festival Marrakech du rire, dont il est le fondateur et organisateur, pour illustrer son propos :(nom du café sur la place Jemaa el-Fna où une bombe, actionnée à distance, a explosé le 28 avril 2011, NDLR)Pour le remercier, Jamel lui a dédié un sketch avec Omar Sy :(Rires.)