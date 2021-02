Comment les footballeurs sont devenus les cibles des cambrioleurs

Quasiment plus un soleil levé sans un footballeur cambriolé. Ça en deviendrait presque un concours de celui qui n'a pas retrouvé son logement sens dessous dessous au retour d'un match. Payant le prix d'un emploi du temps connu de tous, les footballeurs sont victimes des passements de jambes d'alarme à répétition et se retrouvent parfois même dans des situations effroyables. Ces dernières semaines, ce sont Weston McKennie, Sergio Rico, Mauro Icardi et Carlo Ancelotti qui ont connu cette désagréable et coûteuse mésaventure. Mais où cette tendance puise-t-elle sa source ? Et surtout, quelles en sont les conséquences ?

Par Alexandre Delfau et Tom Dépériers

Tout propos recueillis par AD et TD sauf mention.

