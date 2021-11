Comment choisir son but de foot ?

Pliable, fixe, poteaux carrés ou ronds... Choisir son but de foot peut rapidement devenir un véritable casse-tête. Pour en terminer avec les cages formées par deux simples pulls ou sacs à dos, voici donc un guide absolu des buts de football parmi ceux proposés par le site Netsportique.fr.





Entièrement pliable et monté en une minute, cette cage de football est faite pour séduire les nostalgiques de la pub La Cage , pour qui n’importe quel bout de jardin, parking ou hangar peut se transformer en arène bouillante, et qui s’attendent à voir Éric Cantona débarquer en costard pour arbitrer la partie. Ceux qui ne pinaillent pas pour un hors-jeu de 2 centimètres, mais pour qui la seule règle qui compte est d’humilier son adversaire direct d’un petit pont bien senti. Bref, on parle avant tout d’une cage de puriste. À utiliser avec la voix d’Elvis Presley en fond sonore, bien évidemment.Avec ses barres arrière, comme les buts de foot à 11, cette cage va régaler ceux qui aiment nettoyer la lulu d’un enroulé de 30 mètres. Ceux pour qui le football se résume à un mot : l’élégance. Ceux qui ont la patte gauche de Shunsuke Nakamura et le pied droit de David Beckham. Les artistes, quoi. Mais attention, on est sur cette cage de compète, avec des montants en UPVC incassables. Autant dire que même si votre joueur-totem est Teddy Bertin, et que votre seul plaisir est d’envoyer de la grosse mine, ce but de football est fait pour vous. Catogan obligatoire, ça va de soi.Pour les fans de l'AC Milan, qui, comme Jul, ont le rêve de faire trembler San Siro. Pour les hipsters qui portent la barbe longue, boivent exclusivement de la IPA, et dont le cœur vibre pour le Bournemouth de Scott Parker. Ou pour les Belges qui rêvent secrètement de rejouer France - Belgique. Bref, tous ceux qui ont le sang rouge et noir, et qui souhaitent le faire savoir à leurs adversaires. Avec sa barre transversale d’1,2 mètre de long, ce but est également idéal pour s’entraîner au crossbar challenge.Pour ceux qui rêvent de voyages, dans le confort spartiate d’un van vieillissant, allant au gré des routes cendrées et d’une playlist « This is Kenji Girac » . Ceux qui prennent autant de plaisir devant un BATE Borisov - Dynamo Minsk que devant un Real - Barça. Ou qui font semblant. Pliable en 3 secondes, cette paire de cages de football permet à n’importe quel terrain à peu près plat de ressembler à Wembley ou au Camp Nou. Idéal pour une vie de footballeur nomade. Donc pour Xavier Gravelaine. Donc pour toi. CQFD.Francesco Totti, Paolo Maldini, Romain Danzé... De nombreuses légendes ont montré que dans le football, l’herbe n’est pas toujours plus verte ailleurs. Et qu’il vaut mieux parfois rester tranquille dans son jardin. Utilisable tout au long de l’année, ce but est fait pour les, qui éblouissent chaque week-end les rangées d’hortensias de leur technique incroyable. Et qui dribblent leurs chiens entre deux barbecues, comme les vidéos que postent Leo Messi sur Instagram, ou Ronaldinho. Bref, un but de futur Ballon d’or, à n’en pas douter.