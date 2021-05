Claudio Gomes attend toujours son heure à City

Formé au Paris Saint-Germain, Claudio Gomes avait choisi, en 2018, de signer son premier contrat professionnel à Manchester City plutôt qu’à Paris, poussé comme de nombreux autres talents du centre de formation parisien par le flou enrobant le projet du club pour ses jeunes. Depuis, le joueur de 20 ans continue son petit bonhomme de chemin sur les rives de la Mersey, où il évolue surtout avec les U23 en attendant d’être assez mûr pour l’équipe première. À la veille de la demi-finale retour entre « ses » deux clubs, il était plus que jamais l’heure de prendre des nouvelles.

1

Cheville, progression freinée et changement d'agent

« On n'arrive pas titulaire indiscutable à 18 ans dans un club comme City »

Par Alexandre Aflalo

Propos recueillis par AAF sauf Claudio Gomes, tirés du Manchester Evening News.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Si le PSG a pour habitude de prendre des buts assassins de ses anciens, qu’il se rassure : mardi soir, il est quand même assez peu probable que Claudio Gomes ne fasse trembler les filets de Keylor Navas. S’il était considéré comme un diamant brut lors de son passage au centre de formation rouge et bleu, le natif d’Argenteuil a encore besoin d’être poli avant de prétendre à une première cape en Ligue des champions avec Manchester City. La marche est haute, forcément, pour ce gamin de l’An 2000 qui a décidé, à 18 piges, de quitter Paris pour rejoindre un club où le poste de milieu défensif qu’il occupe, l’une des pierres angulaires de l’organisation de Pep Guardiola, a été occupé successivement par des pointures comme Fernandinho et Rodri. Cependant, alors qu’il ne compte que très peu d’apparitions dans le groupe professionnel depuis son arrivée (seulement 4, dont une seule en Premier League, cette saison, sur le banc contre Burnley en février), on peut regretter de ne pas avoir vu plus des promesses qu’il laissait entrevoir au plus haut niveau., observe Lionel Rouxel, son sélectionneur en équipe de France de jeunes de 2015 à 2019.C’est que sa progression a été freinée depuis janvier 2018, et la décision qu’il a prise de quitter Paris. À l’époque, le club de la capitale applique la punition maison pour les joueurs récalcitrants à apposer leur signature sur un contrat : privé de football. De janvier à juillet, Claudio ne joue pas, et arrive à City avec six mois de disette dans les pattes et une toute nouvelle culture à laquelle s’acclimater.Début 2019, les ligaments de sa cheville lâchent et le contraignent à une opération, à quelques mois de l’Euro U19 avec une sélection dont il était le capitaine., rembobine Lionel Rouxel. Le même été, il est prêté au PSV Eindhoven. Mais là encore, petite déception : il ne joue qu’avec les U21 et, en pleine saison, la Covid retarde encore un peu plus sa progression. Pas de quoi l’abattre :, rassurait-il encore.Car qu’on ne s’y méprenne pas : s’il ne sera sans doute pas dans le groupe mardi, l’objectif de Claudio Gomes reste malgré tout de faire son trou chez les. Et tant pis s’il aurait pu jouer plus tôt en restant à Paris.regrette un proche.Cette décision de quitter Paris et de choisir City comme son prochain point de chute, Claudio Gomes l’a toujours assumée dans toutes ses sorties publiques, et l’adversité ne l’a pas fait flancher. Malgré tout, à 20 ans, pour un garçon qui avait ébloui les observateurs de l’académie parisienne et que Lionel Rouxel décrit comme, accumuler du temps de jeu dans un grand championnat européen est peut-être en train de devenir une urgence. Il n'a, notamment, plus revêtu le maillot Bleu frappé du coq depuis cet Euro U19., pose très simplement Rouxel. Cet été, Claudio et sa famille ont opéré un petit changement stratégique : en mai, ils ont décidé de se séparer du groupe Stellar (fondé par Jonathan Barnett, l’agent historique de Gareth Bale), qui le représentait depuis ses jeunes années, et de reprendre la charge de sa représentation. Il y a bien eu un rapprochement avec Badou Sambague, l’agent entre autres de Mohamed Simakan et Timothy Weah et proche de longue date de la famille, et l’ébruitement d’intérêts de plusieurs clubs de Ligue 1 l’été dernier, mais une petite anicroche entre les deux camps a empêché leur collaboration.Alors qu’une nouvelle saison se termine, Claudio Gomes et sa famille ont fait le choix de la patience, et devraient prochainement discuter avec Manchester City de la suite à donner à sa carrière, entre un nouveau prêt pour prendre de la bouteille ou une inclusion définitive dans l’équipe première. Toutes les cartes sont sur la table : son choix s’est révélé payant cette saison, puisqu'il fait une année pleine en U23 avec les jeunes(19 matchs, 4 passes dé), où son entraîneur Enzo Maresca lui fait confiance et l’essaye même à des postes inédits pour lui, comme latéral droit. Des performances qui lui ont permis, depuis janvier, de s’entraîner quotidiennement avec les pros, où des joueurs plus expérimentés, notamment Kyle Walker, l’ont pris sous son aile. En février, il a même joué une vingtaine de minutes contre Swansea en FA Cup, remplaçant Rodri, blessé. Patience, boulot, persévérance, pour parier sur une carrière solide à long terme plutôt que celle d'un crack qui fait pschitt., conclut toujours un proche.En attendant de pouvoir marquer contre le PSG, une fois son heure venue.