Pour ou contre les numéros de 1 à 99 sur les maillots ?

Une question, deux points de vue : aujourd'hui, Clément Barbier et Steven Oliveira se chiffonnent sur le choix de la LFP de rendre disponible les numéros de 1 à 99 pour les maillots. Jugeote, mauvaise foi, méchanceté et arguments bien pesés, tous les coups sont permis. Surtout ceux en dessous de la ceinture.

Oui, laissez les joueurs porter le numéro 91

Steven Oliveira Note de la rédaction ? Note des lecteurs 5.1 Moyenne de 22 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Je ne connaissais pas Clément quand il avait 12 ans. Pourtant, je suis persuadé qu'il arborait fièrement son maillot de l'OL floqué Clément 69 en hommage à son département chéri. Et puis je le vois déjà tweeter « Que c'est beau de voir Rayan Cherki ne pas oublier d'où il vient en portant ce numéro 69 à la Juventus » . Si ça n'avait pas été la LFP qui avait eu cette idée, mais Jean-Michel Aulas, vous pouvez être sûr que Clément aurait été de mon avis.

Non, les numéros de maillot doivent être compris en 1 et 30

Clément Barbier Note de la rédaction ? Note des lecteurs 5.9 Moyenne de 20 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note Voir Ricardo Quaresma porter le 77 à l’Inter à défaut de prendre le 7 t'a décidément retourné la tête, mon pauvre Steven. Eh oui, les gros numéros comme ça, c’est pour les refoulés des vrais beaux numéros. Une consolante, quoi.

Par Clément Barbier et Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour les romantiques - ou les boomers, au choix -, un numéro de maillot doit être associé à un poste et non à un joueur. Ainsi, l’attaquant de pointe doit porter le 9, le gardien le 1 et le milieu défensif le 6. Et les remplaçants des numéros de 12 à 20. C’est une théorie qui peut s'entendre et qui fonctionne très bien en district. Problème, elle ne peut pas s’appliquer au haut niveau. Déjà car les postes ne veulent plus rien dire et ne sont plus aussi fixes que par le passé, ou alors l’attaquant de soutien devrait donc porter le 9,5. Mais surtout car pour des raisons marketing, il est impossible pour un joueur de changer de numéro à chaque match. Alors oui, certain(e)s d’entre vous vont me dire que l’Ajax l’a bien fait. Cet Ajax romantique dont le meilleur joueur de l’histoire, Johan Cruyff, portait le numéro... 14. Pourtant, je ne crois pas qu’il commençait les matchs sur le banc.Quand les amoureux du ballon rond entendent 14, il y a Johan Cruyff qui va avec. Et ce, pendant encore de longues années, puisque l’Ajax Amsterdam - ce club érigé en exemple de romantisme - a décidé de retirer ce numéro qui sera à jamais associé au Hollandais volant. En permettant aux clubs d’utiliser tous les numéros de 1 à 99, ces derniers pourront alors retirer des numéros d’anciens joueurs passés au club, comme l’a déjà fait l’AC Milan avec le 3 de Paolo Maldini, l’Inter avec le 4 de Javier Zanetti ou encore Nantes avec le 9 d'Emiliano Sala ou Rennes avec le 29 de Romain Danzé. Des numéros qui seront pour les supporters à jamais associés à un seul joueur.Et puis, outre le fait que c’est toujours amusant de voir des numéros improbables derrière un maillot, cela permet de les retenir plus facilement. Pas grand monde se souvient du numéro de Jérémy Ménez à Sochaux ou à Monaco. En revanche, tout le monde sait qu’il portait le 94 à la Roma. Idem avec les numéros 69 de Bixente Lizarazu lors de son deuxième passage au Bayern Munich, 45 de Mario Balotelli à Liverpool ou encore les 70, 80, 92 et 99 de Robinho, Ronaldinho, El Shaarawy et Ronaldo à l’AC Milan. En choisissant en début de carrière le 53 - pour les raisons de son choix -, un joueur pourrait ainsi être associé toute sa carrière à ce numéro, puisqu'il y a peu de chances qu’en cas de transfert un autre le porte à son arrivée dans son nouveau club. Et cela évite ainsi de voir CR7 devenir CR9 le temps d’une année au Real Madrid ou encore Lionel Messi avec le numéro 30. D’autant plus que ce numéro est celui d'Apoula Edel au PSG et de personne d’autre.La défense à cinq de Pascal Dupraz qui spoile le tirage de l’EuroMillions ou mon numéro de téléphone, c’est non : élargir le choix des numéros est d’une aberration sans nom. C’est ouvrir les portes de l’absurde. Ceux qui y sont favorables ont leur chambre en désordre et l’évier plein de vaisselle qui ne demande qu’à être lavée depuis des semaines. Bref, l’organisation et la rigueur, ce n’est pas leur fort.Quand l’attaquant de soutien de leur club préféré portera le 95, ils penseront logiquement que c’est en référence à son poste de neuf et demi, alors qu’il expliquera plus tard que c’est parce qu’il vient d’Argenteuil, dans le Val-d’Oise. N’importe quoi ! Et puis, qu’adviendra-t-il de ces 9 à l’ancienne et ces 10 techniques dont leur parlera leur grand-père ? Oseront-ils vraiment répliquer que plus tard, le 48 à l’ancienne ou ce 57 injouable balle au pied seront leurs dignes successeurs ? À moins qu’ils préfèrent ce poste révolutionnaire, le faux 61 – ou plutôt ce 61,5 – qu’aura élaboré Pep Guardiola ?Les numéros farfelus, c’est aussi l’excès de fantaisie et des vannes prévisibles qui nous font déjà souffler très fort. Aboubakar Kamara et son numéro 47 à Fulham, c’était drôle deux minutes. On imagine déjà la série de beauferies dès qu’un joueur à la descente un peu facile choisira le 51 ou le 86, ou bien celles sur ceux qui porteront le 69 et qui prendront une raclée bonne à figurer sur des sites interdits aux mineurs, sans même penser à la polémique au premier joueur à opter pour le 88 alors qu'il ne s'agira que d'un type qui a grandi à Saint-Dié-des-Vosges. Se libérer de toute restriction, c’est enfin renoncer à l’identification, à la symbolique. L’essence du foot, c’est aussi les gamins qui se battent en club pour choper le numéro de leur joueur préféré ou l’héritage du 7 de Ronaldo et de Beckham, du 10 de Maradona, Pelé, Zidane, et Messi, ou du 14 de Cruyff. Que des numéros 10 dans ma, on a dit. Et non pas que des numéros 48.