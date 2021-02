City déroule à Swansea

Swansea City (3-4-1-2): Woodman - Guehi (Bidwell, 66e), Cabango, Latibeaudiere - Manning, Grimes, Fulton, Roberts (Freeman, 66e) - Dhanda (Hourihane, 77e) - Morris (Whittaker, 66e), Lowe (Arriola, 65e). Entraîneur: Steve Cooper.



Manchester City (4-3-3): Steffen - Mendy, Laporte, E.García, Walker - Rodri (Gomes, 73e), Gündoğan (Doyle, 57e), B.Silva (Foden, 66e) - Sterling (Mahrez, 57e), F.Torres, Jesus. Entraîneur: Pep Guardiola.

Et une victoire de plus dans la poche de l'ogre City.Pour ce cinquième tour de la coupe d'Angleterre, lesse sont offert le scalp de Swansea depuis le Liberty Stadium, entraînant un quinzième succès consécutif toutes compétitions confondues pour le club mancunien. Au pays de Galles, l'actuel leader de la Premier League s'est chargé de mettre une pression constante sur le pensionnaire de Championship au point d'ouvrir le score. Le buteur ? Kyle Walker, auteur d'un centre tir que Ferran Torres, déjà dangereux plus tôt sur une action similaire (22), ne fait que frôler. Néanmoins, lesconservent un seul but d'écart à la pause.Dès lors, City passe à la vitesse supérieure au retour des vestiaires: le capitaine Raheem Sterling fait le break d'un plat du pied, puis Gabriel Jesus profite d'une remise de la tête de Bernardo Silva pour enchaîner contrôle orienté et reprise à bout portant devant l'impuissant Frederick Woodman. Avec cet avantage confortable, Pep Guardiola commence à faire tourner son effectif et donne notamment sa chance à Claudio Gomes, ancien membre du centre de formation du PSG. Mais dans les faits, Swansea parvient à sauver l'honneur grâce à Morgan Whittaker d'une frappe croisée. De quoi trouver une mauvaise appréciation dans la copie quasiment parfaite rendue par l'escouade de Pep, qualifiée pour les quarts de finale de la compétition.Ce week-end, Manchester City va-t-il enchaîner une seizième victoire d'affilée contre Tottenham en championnat ?