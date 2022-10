Christophe Galtier reproche aux médias de « ne jamais parler football »

Le gros coup de gueule de Galtier. "Vous ne me parlez jamais de foot ! (...) J'ai plein de défauts, mais je suis très honnête. Je ne mens pas. Quand je dis, c'est que c'est vrai. Et quand je vous dis des choses, on part sur autre chose dans la presse... Parlons football !" pic.twitter.com/eW3zN7sJeY — RMC Sport (@RMCsport) October 14, 2022

ALB

Depuis quelques matchs, ses joueurs non plus ne parlent plus football.C’est un Christophe Galtier un peu ronchon qui est apparu en conférence de presse ce vendredi midi à un peu plus de 48 heures de son premier Classique au Parc des Princes, face à l’OM. Dans son viseur ? Les médias. Entre l’armée numérique à laquelle le PSG aurait fait appel et les velléités de départ de Kylian Mbappé , il faut avouer que le spectacle se déroule davantage autour du rectangle vert au PSG. Et ça a le don d’énerver le coach., a-t-il pesté.Un premier coup de gueule pour l’ancien entraîneur niçois depuis son arrivée à Paris, qui assure tout de même avoir été préparé à ça., a-t-il soufflé, dépité.Possible, vendredi tout est permis.