Christian Fuchs rejoindra le Charlotte FC en 2022

Une préretraite aux fraises.À 35 ans, Christian Fuchs va découvrir les États-Unis et la MLS. L’arrière gauche autrichien s’est engagé pour une saison (plus une autre en option) en faveur du Charlotte FC. La nouvelle franchise de la Caroline du Nord devrait prendre part au championnat états-unien à partir de 2022, date à laquelle le contrat de Fuchs débutera. L’ancien international autrichien (78 sélections) s’est ditet impatient deChristian Fuchs faisait partie de l’incroyable équipe de Leicester championne d’Angleterre en 2016. Après ce titre, il a fait le choix de rester dans les Midlands de l’Est. Un choix payant puisqu'il a décroché une FA Cup en mai dernier . Son contrat expirant à la fin du mois de juin, il aura six mois pour entretenir sa condition physique et découvrir l'État où tout a commencé pour Michael Jordan.Le plus belautrichien depuis celui d'Arnold Schwarzenegger.