Ils ont un plan pour faire annuler la Coupe du monde 2022

Ils ne voulaient pas rester indifférents aux milliers de morts recensés depuis l'attribution de la compétition au Qatar. Le collectif Maquis Alsace-Lorraine se lance dans un projet fou : faire annuler le prochain Mondial, en incitant personnellement les joueurs à boycotter l'événement.

« Si quelques footballeurs influents prennent position, un mouvement massif peut apparaître »

« La Coupe du monde au Qatar, pour moi, c'est la métaphore parfaite des maux de notre monde : des personnes meurent par milliers pour un moment de divertissement. »

« Ne pas s'opposer c'est cautionner »

Par Thibault Vetter, à Strasbourg

* Tous les prénoms sont modifiés dans l'article

, confie Ariel*, qui est à l'origine de Maquis Alsace-Lorraine. Ce collectif strasbourgeois compte, tout simplement, faire annuler la Coupe du monde au Qatar, qui doit se tenir en novembre et décembre 2022. Il réunit pour l'instant une équipe de onze personnes qui préparent le coup d'envoi de leur campagne, prévu dans les jours qui viennent. Le plan d'attaque : créer un mouvement mondial de boycott de la compétition par les footballeurs. Leur argument principal tient dans la mort d'au moins 6500 travailleurs migrants au Qatar depuis l'attribution de la compétition en 2010., interroge Ariel, sans vouloir être moralisateur. Pour lui, nombre de supporters et de joueurs sont conscients des scandales qui entourent l'organisation de cet événement., analyse-t-il.Mais alors, comment Maquis Alsace-Lorraine compte s'y prendre ? D'un ton ferme et assuré, Ariel dévoile la stratégie. Ils vont contacter tous les joueurs de l'équipe de France, via différents moyens de communication, notamment leurs comptes Twitter, pour les encourager à boycotter la compétition. Des personnalités influentes comme Arsène Wenger, directeur du développement du football à la FIFA, seront aussi incitées à prendre position. Il estime que. Ainsi, la Coupe du monde pourrait. Parallèlement, le collectif compte organiser des actions de communication devant des stades de foot, pour entraîner les supporters dans le combat. Ariel poursuit :. Le militant affirme être déjà en contact avec des personnes qui projettent la formation de comités dans d'autres villes comme Metz, Bordeaux, Lyon ou Grenoble.Au sein de Maquis Alsace-Lorraine, tout le monde n'est pas footeux. Certains membres sont affiliés à des organisations écologistes locales comme Extinction Rebellion Strasbourg. Par exemple, Mistral* milite, elle, localement. Elle découvre le côté populaire et fédérateur du football depuis qu'elle prépare la campagne :Justement, Maquis Alsace-Lorraine dénonce également la probable corruption de membres exécutifs de la FIFA pour que la compétition soit attribuée au Qatar., commente Ariel. Il rappelle que le Qatar est obligé de payer des supporters pour que les tribunes ne soient pas trop vides. Alors organiser une telle compétition là-bas,, selon lui. Enfin, il insiste aussi sur l'oppression des communautés LGBTQI+ dans ce pays, où l'homosexualité est encore passible de la peine de mort Sur la possibilité que l'événement planétaire soit vraiment annulé un jour, les avis sont divisés dans le collectif. Ariel y croit, dur comme fer, à condition que de nombreux groupes comme Maquis Alsace-Lorraine voient le jour. D'autres considèrent que le Qatar a trop d'influence sur le monde du football pour que les joueurs prennent position., dit Mistral.Mistral estime que cette mobilisation peut être l'occasion d'atteindre des personnes qui sont loin des réseaux militants. Depuis quelques mois, des joueurs influents prennent position sur des sujets politiques, et peuvent avoir de l'impact. Par exemple, Marcus Rashford, attaquant de Manchester United, a obtenu des mesures contre la malnutrition des enfants en Angleterre. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont montés au créneau contre des violences policières en novembre 2020... Rien d'étonnant pour Ariel :D'après lui, ils commencent à comprendre le rôle qu'ils jouent :L'activiste reconnaît qu'il leur faudra beaucoup de courage, mais reste persuadé que les faits sont trop graves pour qu'ils ne réagissent pas. Aux joueurs de saisir cet appel du pied.