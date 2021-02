CDF : Valenciennes douche Reims, Lorient recale le Paris FC

1

Reims retrouve ses vieux démons.Alors que Valenciennes ne voit pas le jour en début de rencontre, le ballon revient favorablement dans les pieds de Baptiste Guillaume qui crucifie Yehvann Diouf en pivot et permet aux hommes d'Olivier Guégan de virer en tête. C'était sans compter sur Kaj Sierhuis qui lui rend la monnaie de sa pièce avec un but similaire, en pivot d'un tir croisé qui rentre avec l'aide du poteau. À la pause, Reims et Valenciennes sont donc dos à dos.Au retour des vestiaires, le centre avec rebond de Laurent Dos Santos est repris en finesse par Guillaume qui remet VA devant. Les contres valenciennois sont limpides, Kevin Cabral y va lui aussi de son doublé. Boulaye Dia lui répondra également par un doubléet, en vain : Reims dit déjà au revoir à la doyenne des compétitions françaises.Paris temporairement magique.À 637 kilomètres de la Marne, Lorient se fait cueillir contre le court du jeu : sur un corner de Florian Martin parfaitement déposé sur la tête de Moustapha Name, le Paris FC prend les devants. Sur la contre-attaque qui suit, Pierre-Yves Hamel rate complètement son face à face avec un lob mal dosé (15) et après un bon début de partie malgré l'ouverture du score, Lorient laisse trop d'espaces et aurait pu se faire breaker si le Paris FC avait mieux géré ses offensives en sur nombre.Lorient tient malgré tout la possession et est récompensé de ses efforts d'initiatives. Pierre-Yves Hamel est lancé, Pierre-Yves Hamel est fauché et Yoane Wissa transforme un penalty logiquement accordé. Si le lob de Diarra rebondit à quelques centimètres du poteau parisien, l'hybride frappe croisée balle piquée de Teremas Moffi est sublimeet envoie les Merlus au prochain tour.