Cavani, une faim de Louve

Auteur de deux buts et de deux passes décisives, Edinson Cavani a retourné la Roma en demi-finale aller de la Ligue Europa ce jeudi (6-2). Pour parachever son œuvre, l’Uruguayen a également provoqué un penalty, transformé par son compère Bruno Fernandes, non moins brillant dans ce match. Malgré ses 34 ans, on comprend bien pourquoi Manchester United souhaite prolonger l'ancien buteur du PSG à tout prix.

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes

Par Félix Barbé

Il aurait été difficile de trouver un match plus « cavaniesque » que cette demi-finale aller de Ligue Europa, entre Manchester United et la Roma. Car à deux moments importants de la rencontre, et alors que lesétaient encore en bien mauvaise posture,s’est signalé par deux ratés dont on croit qu’il a parfois le secret. Héritant d’un cadeau du malheureux Ibañez juste avant la pause, il a d’abord manqué, sur un plateau, un face-à-face avec Antonio Mirante pour recoller au score (la Louve menait alors 1-2). Un peu plus tard, et pourtant seul au point de penalty, il a cette fois envoyé dans les nuages un ballon parfaitement offert par Luke Shaw qui venait de débouler de son côté gauche, faisant ressurgir les démons qui l’ont parfois envahi lors de son passage au Paris Saint-Germain.Oui mais voilà, en-dehors de ratés presque grotesques, Edinson Cavani est aussi capable du meilleur. Comme cette égalisation, qu’il s’est offert au retour des vestiaires en catapultant en lucarne une passe pourtant ricochante de Bruno Fernandes, lui aussi monstrueux ce jeudi. Comme, également, ce pion marqué en renard un quart d’heure plus tard à la suite d’une frappe de Wan-Bissaka mal repoussée par Mirante, histoire de faire passer les siens devant, et priver d’air des Romains qui ont ensuite définitivement coulé. C’est simple : en plus d’avoir marqué son dixième but en treize matchs face à la Roma dans toute sa carrière, l'ancien Napolitain est devenu, à 34 ans et 74 jours, le joueur le plus âgé à marquer un doublé dans le dernier carré d’une grande compétition européenne, depuis Philip Cocu en demi-finale de la Ligue des champions 2005 avec le PSV face au Milan.Pour être certain de parfaire sa partition ce jeudi, Cavani a également donné un caviar en une touche de balle à Bruno Fernandes dès l’entame de match pour l’ouverture du score… avant d’en distiller un nouveau en toute fin de partie, lançant admirablement Mason Greenwood pour le sixième et dernier but mancunien de la rencontre. Vous ajoutez à cela un penalty provoqué entre-temps pour une faute – certes sévère – de Smalling, et vous obtenez une prestation 3XL d’un bonhomme qui a tout bonnement planté cinq pions lors de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. À tel point qu’il serait désormais regrettable de le voir quitter prochainement le Vieux Continent, lui qui arrive en fin de contrat cet été et qui cache de moins en moins son envie de repartir en Amérique du Sud. Ole Gunnar Solskjær souhaiterait pourtant le conserver au moins une année de plus. En attendant que lefasse son choix, Manchester United file droit vers sa deuxième finale de Ligue Europa en cinq ans. Après un match retour à Rome qui ne devrait ressembler qu’à une formalité, lesretrouveront Arsenal… ou le Villarreal d’Unai Emery, qui s'est imposé face au club londonien dans le match aller (2-1). C'est couru d'avance : il n'y a qu'un homme pour barrer enfin la route au spécialiste de la C3 . Un indice ? Il a joué deux ans sous ses ordres.