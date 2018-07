Cavani, hors catégorie

Edinson Cavani est le grand bonhomme de la victoire de l'Uruguay sur le Portugal. Un doublé magique qui couronne une Coupe du monde pour l'instant impeccable du Matador.

Les supporters du PSG privilégiés

Par Nicolas Jucha

Se prendre une frappe de Luis Suárez en pleine gueule, cela fait mal. Sauf quand on s'appelle Edinson Cavani , la tête aussi solide que précise, et que l'on a un instinct de tueur. Face au Portugal, dans ce qui s'annonçait comme un match ultra-fermé entre deux des équipes les plus fortes défensivement de la planète foot, l'Uruguay a rapidement marqué son territoire. Et l'éternel décrié au PSG pour son manque supposé de technique a confirmé de son côté une Coupe du monde de très grande facture.Une performance contre le Portugal qui le fait entrer définitivement dans les annales, entre son but impressionnant du casque, et son amour de tir enroulé du droit à l'heure de jeu. Star de la Céleste avec Luis Suárez – duquel il faut apprécier le mérite du centre/tir décisif –, le Parisien a assumé seul le rôle de héros en huitièmes, malgré la présence du monstre CR7 en face.Sauf qu'en temps normal, c'est bien lui qui attire la lumière, quand Cavani se charge du dur labeur. Contre les champions d'Europe en titre, cela s'est d'ailleurs bien vu : sans l'attaquant du PSG , sorti sur blessure, les Uruguayens avaient moins de facilités à faire remonter leur bloc. Les appels et le pressing de Cavani, pas toujours visibles sur un écran de télévision, sont de toute première importance dans le jeu prôné par Óscar Tabárez. Un jeu fait de discipline, d'efforts et de solidarité. Ce qu'encore une fois a symbolisé le Matador, en plus de deux pions ultra-décisifs, dans un Mondial où certains s'étonnent de sa justesse technique.Une nouvelle preuve, s'il en fallait encore une, du privilège dont jouissent les supporters du PSG aujourd'hui : avoir l'une des plus grands stars du football mondial ( Neymar ), sa plus grande promesse (Kylian Mbappé), et peut-être sonle plus exemplaire quand on parle de don de soi et d'humilité. Malheureusement pour l'Uruguay, Cavani est sorti sur blessure. Un souci musculaire au mollet gauche qui, pour le moment, rend sa participation au quart de finale contre la France incertaine. Une aubaine, peut-être, pour Didier Deschamps et ses hommes. Une tristesse pour toute personne qui aime le football et voit en Edinson Cavani la représentation idoine de ce que doit être un champion.