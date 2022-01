Au Sénégal, les Lions d'une terre en proie au doute

Au Sénégal, la génération Sadio Mané est dorée. La colonne vertébrale du onze de la sélection des Lions de la Téranga est composée uniquement de stars, mais le jeu de l’équipe n’est pas celui espéré par les supporters. Bien que le sélectionneur Aliou Cissé présente un bilan positif depuis 2015, le pessimisme règne de Dakar à la Casamance quant à une première victoire en Coupe d'Afrique des nations.

Mentalement, c’est pas la folie

Beaucoup d’individualités, peu de jeu

L’étrange théorie de la spider-cam

« Une question de fierté »

Par Clément Teraha, à Dakar et Eloubaline

Photos : Clément Teraha et Iconsport.

C’est simple, jamais le Sénégal n’a soulevé le plus prestigieux des trophées africains. En 2002, le Cameroun le battait aux tirs au but au terme d’une finale stérile, tandis qu’en 2019, l’Algérie de Riyad Mahrez mettait fin au rêve de tout un pays sur le plus petit des scores. Alors c’est comme si ses supporters n’y croyaient plus. Sur la corniche de Dakar, les mini terrains de sable accueillent chaque jour en fin d’après-midi des centaines de footballeurs qui s’affrontent, sous les yeux d’un ancien joueur de première division sénégalaise, Boubacar Camara. Sous son maillot rouge, son allure de sportif ne laisse en rien deviner son âge. Ce passionné de 61 ans a consacré sa vie au football, mais son état d’esprit avant le début de la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun résume celui de tout un peuple :Boubacar estime que la génération de Sadio Mané n’est pas la meilleure que le Sénégal ait connue., se remémore-t-il, les yeux plongés dans les souvenirs.Alors que le soleil fléchit dans le ciel de la capitale, que les lampadaires éclairent à la fois la double voie et les terrains ensablés qui la bordent, celui que les plus jeunes appellent, poursuit son argumentation.Son constat est largement partagé par Conakry, un habitant de l’île d’Eloubaline, à 500 kilomètres de Dakar, au beau milieu de la Casamance. Assis face au Bolong, un chenal d’eau salée, il pointe le déficit mental des joueurs sénégalais - toutes générations confondues - incapables selon lui d’aller au terme d’une grande compétition internationale. Il oppose sa sélection favorite à celle du Cameroun,. Et ce ne sont pas les individualités qui suffiront., juge-t-il.Ce constat dressé par les supporters, Mansour Loum l’entend et le comprend totalement. Ce journaliste spécialisé dans le football africain et rédacteur en chef de Sport News Africa met en avant ce fameux déficit mental, mais surtout tactique.Un écart entre le onze aligné et le jeu proposé qui fait penser à un club français. Pas n’importe lequel. Ibrahim, vendeur de maillots près du marché Sandaga à Dakar, exprime sa frustration à vive voix devant son stand multicolore.Son ami n’a pas entendu le début de la conversation et le coupe subitement :, l’interroge-t-il.Néanmoins, Ibrahim se réjouit de vendre un peu plus de maillots qu’à l’accoutumée., sourit le commerçant qui se dit toutefoisà quelques jours du début des hostilités et surtoutPourtant, Aliou Cissé, finaliste de la CAN 2002 des Lions de la Téranga en tant que joueur, présente un bilan positif à la tête de la sélection., tient à préciser le journaliste Mansour Loum. L’ancien joueur de Sedan et du Paris Saint-Germain, sur le banc depuis 2015, a dirigé 62 matchs pour 40 victoires, 14 matchs nuls et seulement 8 défaites. Des résultats qui font du Sénégal la première nation africaine au classement FIFA et 20mondiale.Mansour Loum ne croit pas si bien dire. Au Sénégal, de nombreux supporters se disent non seulement qu’il y avait la place de remporter la finale face aux Fennecs, mais en plus qu’ils ont été victimes d’une immense injustice., se plaint Amadou Diaye, un jeune supporter, après un match sur les terrains de sable de la corniche dakaroise., soutient son ami en gesticulant.Cette légende, Mansour Loum l’a entendue à maintes reprises, mais il la balaie d’un revers de la main :Au moins, le débat est clos. Pourtant, au Sénégal, la polémique a pris de l’ampleur dès la fin de la finale perdue. Des articles de presse, des discussions informelles entre jeunes supporters déçus et même la voix d’un, Fallou Diouf, ont contribué à laisser penser que l’ouverture du score de Baghdad Bounedjah aurait dû être invalidée. Selon Fallou Diouf, le butMalgré le scepticisme ambiant, tous assurent y croire, au plus profond d’eux-mêmes., souligne Mansour Loum. Le jeune ingénieur en mécanique automobile Amadou Diaye, toujours pas remis du but folklorique des Algériens il y a bientôt trois ans, rêve d’une victoire pourTandis qu’Ibrahim, le vendeur de tenues de football du monde entier, prie que le pays connaisse, et bien sûr! En phase de poules, le Sénégal affrontera le Zimbabwe ce lundi 10 janvier, la Guinée le 14 et le Malawi le 18., a déclaré le défenseur napolitain Kalidou Koulibaly devant Macky Sall, au palais présidentiel ce mardi 4 janvier. Depuis le début de son mandat, le chef de l’État a investi cinq milliards de francs CFA (7,6 millions d’euros) pour son équipe nationale. Boubacar Koulibaly, le coach sur la corniche,. Au-delà de la pression que cela représente pour les joueurs, le symbole est fort :, appuie Boubacar. Comme si seuls des cas de Covid pouvaient arrêter les Lions d’une terre en doute, mais une terre fertile qui a donné naissance à, peut-être, de grands champions.