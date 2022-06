Cameroun d’observation pour les Bleues

Ce samedi soir (21h10), l'équipe de France entame sa préparation pour l'Euro 2022 avec un duel contre le Cameroun. Face à un adversaire a priori prenable, Corinne Diacre devrait généreusement distribuer du temps de jeu et permettre à sa nouvelle mouture de se tester en conditions réelles avant de sauter dans le grand bain d'ici deux semaines.

Par Julien Duez

Un match sous le signe du tennis. Voilà comment l’on pourrait annoncer ce premier amical de préparation de l’équipe de France avant de recevoir le Vietnam à Orléans vendredi prochain et, surtout, le début de son Euro, le 10 juillet prochain face à l’Italie, à Rotherham. La dernière (et unique) fois que les Bleues ont en effet joué le Cameroun, c’était en octobre 2018 au Stade des Alpes de Grenoble et la sentence avait été particulièrement sévère pour les Lionnes indomptables, défaites 6-0. Cette fois-ci, le duel aura lieu au stade Pierre-Brisson de Beauvais, une enceinte dans laquelle l’équipe de France s’est déjà produite une fois. C’était en 2013, c’était face à la Pologne, et le score avait là aussi été sans appel : 6-0. Un signe ?Quoi qu'il en soit, cette première répétition générale sera placée sous le signe de, dixit Corinne Diacre en conférence de presse.La réception du Cameroun servira donc de test grandeur nature pour les 23 Bleues désormais rassemblées à Clairefontaine depuis le 14 juin dernier et qui n’ont cessé depuis d’enchaîner des entraînements particulièrement physiques afin de vite retrouver un rythme de croisière, depuis que les compétitions se sont terminées au début du mois., résumait la gardienne Pauline Peyraud-Magnin, nouvelle taulière entre les bois tricolores., notait pour sa part la milieu d’Everton Kenza Dali.Ce match a priori sans danger sera également l’occasion de, selon le souhait de Corinne Diacre, qui pourrait donc aligner deux équipes distinctes au cours de la partie et permettre à certaines débutantes de montrer leurs qualités. En revanche, au rayon des absentes, il faudra faire sans Grace Geyoro. La cheffe d’orchestre parisienne a en effet été victime d’une entorse au genou gauche, et son absencene devrait toujours pas l’empêcher de participer à l’Euro., a précisé Corinne Diacre, rassurante, et qui pourrait donc aligner un milieu de terrain similaire à celui qui a démarré face à la Slovénie (Mateo, Palis, Dali, victoire 1-0) en avril, ou aux Pays-Bas (Toletti, Bilbault, Mateo, victoire 3-1) lors du dernier Tournoi de France. Au rayon des incertitudes face au Cameroun, la Parisienne Sakina Karchaoui pourrait elle aussi êtreà la suite d’une contracture.Sur le plan purement sportif, la sélectionneuse s’interdit de crier victoire trop tôt car, de son propre aveu, les organismes de ses joueuses sont encore. En interne, ce match sera l’occasion de casser la routine des entraînements et de voir ce que cette mouture bleue, amputée de plusieurs de ses cadres (Henry, Le Sommer, Hamraoui...), a dans le ventre, face à une nation qui, si elle a été choisie presque par défaut, en raison de la complexité d’organiser des amicaux face à des sélections européennes, ne sera pas là pour faire de la figuration. Le 3 juillet prochain, les Lionnes de Gabriel Zabo, huitième-de-finalistes du dernier Mondial, entament en effet leur CAN face à la Zambie, avec l’objectif de décrocher une couronne continentale qui leur a échappé à quatre reprises. Mais avec quatre absentes dans le groupe à la suite de problèmes de vol et de visa (dont la capitaine Gabrielle Onguéné), la tâche risque d’être ardue dans le chaudron du Beauvaisis. Aux Bleues d’en profiter pour ne pas faire dans le détail. Trois ans après l’échec du Mondial maison, la nouvelle génération est sur le point d’écrire la première page d'un nouveau chapitre pour lequel chacun espère une conclusion plus heureuse.