Caen descend en Ligue 2, Dijon-Lens en barrages !

Dans le bas du classement, Dijon renverse Toulouse à domicile (2-1) et arrache le barrage contre Lens à partir de la semaine prochaine grâce à la contre-performance du Stade Malherbe à la maison contre Bordeaux (0-1, but de Sankharé, l'ancien joueur de... Dijon). Sinon, Amiens s'est sauvé grâce à sa victoire contre Guingamp (2-1). Champion, mais vaincu, Paris s'est encore pris une défaite dans le museau à Reims (3-1).

Le vrai héros du jour : Julio Tavarès

La perf' : Amiens

La glissade : Mario Balotelli

Le nombre inutile : 81

Vous avez raté

Le but : Mathieu Cafaro

Les résultats de la 38e journée :

C'est vrai, le Cap-Verdien est un homme qui marque peu cette saison, cinq fois en trente-huit journées pour être précis. Mais au moins, l'avant-centre du DFCO s'est montré décisif au meilleur des moments. Déjà buteur sur penalty il y a deux semaines contre Strasbourg dans une victoire capitale à domicile (2-1), l'avant-centre a remis le couvert à Gaston-Gérard contre Toulouse. Après un visionnage de la VAR, son but est finalement accordé et permet aux Bourguignons de remonter le score face à Toulouse en quatre minutes montre en main (62, 2-1). Un résultat qui, cumulé à la défaite de Caen contre Bordeaux , offre la place de barragiste aux hommes d'Antoine Kombouaré pour affronter Lens . Pour le Kanak, il faudra savoir trouver les mots justes face à son ex.Il fallait faire le boulot à la maison, et les Amiénois l'ont fait avec brio. Contre l' En Avant de Guingamp , les Picards ont rapidement ouvert le score grâce à Serhou Guirassy , à l'affût d'une frappe de Juan Otero repoussée par Marc-Aurèle Caillard (14, 1-0). Malgré une petite frayeur à la suite d'un coude de Bakaye Dibassy dans le visage d' Alexandre Mendy , la VAR confirme l'absence de penalty, et les Picards arrivent à la pause avec un avantage synonyme de maintien mathématique. Sans se soucier des autres résultats en simultané, le stade de la Licorne assiste à une deuxième période tout aussi maîtrisée. Une frappe du gauche de Saman Ghoddos mal évaluée par Caillard donne le break aux locaux (2-0, 47) et tout ce beau monde gère la fin de match pour empocher un maintien direct en Ligue 1. Depuis son statut de président de la République, Emmanuel Macron peut être heureux.C'était peut-être la dernière de Mario Balotelli au stade Vélodrome, du moins avec le maillot de l'OM. Et pour mettre les petits plats dans les grands, Super Mario s'est offert une sortie en beauté : un énorme tacle par derrière sur Daniel Congré. Même si le succès marseillais s'est confirmé grâce au seizième but de Florian Thauvin dans cette Ligue 1 2018-2019 (1-0), les Marseillais peuvent dresser des louanges à leur fantasque attaquant italien. Génial, tout simplement.Comme le nombre de journées attendues par Mickaël Le Bihan pour inscrire à nouveau un but en Ligue 1. Cette longue attente s'explique par une blessure connue par le joueur - une fracture tibia-péroné - suivie de long mois à retrouver les terrains avec le maillot de l' OGC Nice dans l'élite française. Et comme toute attente, la jouissance n'en est que plus grande pour le numéro 10 azuréen. Grâce à son penalty inscrit contre l'AS Monaco , le buteur assure la victoire des siens dans le derby et pousse un grand ouf de soulagement concernant sa capacité à retrouver le chemin des filets. Huitième au classement, Nice fait Le Bihan, calmement.La lutte pour le maintien, c'est bien beau, mais cela n'assure clairement pas le spectacle. Pour en prendre plein les yeux, il fallait mettre le cap en direction du Roazhon Park pour une alléchante affiche entre Bretons et Dogues. Sur son 31, Rennes obtient un penalty transformé de sang-froid par M’Baye Niang après de longues minutes d'attente (16, 1-0). Touchés dans leur orgueil, les Lillois ne tardent pas à répondre par le jeu, et Jonathan Ikoné claque un magnifique double contact sur le côté droit pour éliminer deux Rennais et servir Loïc Rémy pour l'égalisation (1-1, 35). Fin du spectacle ? Pas du tout, puisque Ismaïla Sarr redonne l'avantage aux locaux en seconde période (2-1, 59) et Niang régale d'un doublé avec un magnifique enroulé dans la lucarne gauche de Mike Maignan (3-1, 71). Du total football estampillé Breizh.Parce que marquer contre le Paris Saint-Germain version QSI possède toujours une saveur particulière, surtout quand ce but est synonyme de victoire. Une frappe croisée limpide du droit, un plongeon aléatoire de Gianluigi Buffon , et voilà l'ancien du Téfécé qui s'offre le scalp d'un PSG loin d'être un champion invincible, malgré Kylian Mbappé, auteur de son trente-troisième pion en championnat (3-1). C'est donc ça, la prise de responsabilités.