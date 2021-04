Racisme à Cádiz : comment tout a dérapé

Ce dimanche lors de Cádiz-Valence, Mouctar Diakhaby aurait été victime d’insultes racistes de la part de Juan Cala. En signe de protestation, les joueurs de Valence ont quitté le terrain dans une ambiance tendue. Un fléau qui n’est pas étranger en Espagne, alors que la Ligue se bat pour éradiquer toute forme de discrimination.

Cadix-Valence

Mauvaise publicité pour la Liga

Un combat quotidien, pour la Ligue espagnole

Par Analie Simon

On joue la 30minute, à l’Estadio Ramón de Carranza de Cádiz. Le score est d'un but partout, Kevin Gameiro ayant répondu à Juan Cala cinq minute après l’ouverture du score du promu. Tout à coup, l’arbitre de la rencontre David Medié arrête le jeu et se précipite vers le rond central où la tension est à son comble. Mouctar Diakhaby cherche à en découdre, mais il est vite pris en charge par un coéquipier qui l’éloigne de l’agitation. L’ancien Lyonnais écope d’un carton jaune, alors que son coéquipier Gabriel Paulista tente de le calmer.Grâce aux images captées par Movistar, on entend clairement le défenseur brésilien répéter :Alors que l’arbitre observe la scène, le défenseur français mime des gestes de paroles. Dans le même temps, David Medié discute avec Juan Cala, le présumé fautif. Alors que la télévision espagnole diffuse plusieurs ralentis, les éléments se superposent : présent dans la surface, Juan Cala s'est en fait tourné vers Mouctar Diakhaby avant de regagner son camp. Le Valencien l'a alors montré plusieurs fois du doigt, avant que les deux joueurs ne s'engueulent dans le rond central.C'est à ce moment-là que Mouctar Diakhaby - frustré de ne pas être entendu - quitte le terrain, accompagné de ses coéquipiers. À travers ce geste fort et symbolique, les joueurs valenciens montrent que le combat contre le racisme doit se faire ensemble, envers et contre tout. Une façon aussi de dénoncer ce fléau qui restera toujours d’actualité, avec ou sans supporters. Face à cette réaction, l’arbitre n’a d’autre choix que d’arrêter la rencontre qui reprendra finalement vingt minutes plus tard. Sans le Français, remplacé par Hugo Guillamón.Sur Twitter, le club de Valence a immédiatement qualifié ces propos de discriminatoires. Avant de préciser que(Mouctar Diakhaby, NDLR). Dans un communiqué , le Valence CF[...]Selon Javi Gracia, le technicien valencien présent en conférence de presse, son équipe aurait en plus été sanctionnée si elle ne revenait pas sur le terrain :Coïncidence ou non, le « coupable » Juan Cala est renvoyé sur le banc pour la deuxième période. Après la rencontre, remportée (2-1) par Cádiz, l’entraîneur du promu Álvaro Cervera a publiquement pris la défense de son joueur :En fin de soirée, Cádiz a publié un communiqué dans lequel le club rappelle qu'il est. N'empêche que cette affaire est clairement une mauvaise pub pour la Liga, qui voit les polémiques s’accumuler. Fin janvier 2020, l’attaquant de Bilbao Iñaki Williams avait par exemple été victime de cris racistes venus des tribunes du stade Cornellà-El Prat de l'Espanyol Barcelone. La Fédération Espagnole n’avait pas attendu bien longtemps avant de condamner cet incident d’une, et la RFEF (Fédération Royale espagnole de football) avait d’ailleurs porter ces faitsAprès les évènements de Cádiz-Valence, une réaction est également attendue du côté de la Ligue espagnole et de son président Javier Tebas. Lequel, en juin dernier, avait annoncé lors d’une conférence de presse que le racisme étaitC’est ce qu'il s’est passé dans l’affaire Iñaki Williams , où la Ligue avait déposé plainte pouren novembre dernier. Reste que les prochains jours seront être décisifs en Espagne, et les actions de la Ligue particulièrement scrutées. L’instance va devoir analyser les images fournies par la télévision espagnole pour prouver les accusations de Mouctar Diakhaby, avant de se prononcer sur d’éventuelles sanctions à l’encontre de Juan Cala. Dans un monde utopique, cette histoire serait la dernière du genre...