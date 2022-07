C1 : le Dynamo Kiev vient à bout de Fenerbahçe, le Maccabi Haïfa éteint l’Olympiakos

Les résultats :

HMO

Un peu plus près des étoiles.Ce mercredi soir avaient lieu les manches retours du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette phase de qualification a réservé beaucoup de surprises. Les deux grands coups de cette soirée sont ainsi à mettre au crédit du Maccabi Haïfa et du Dynamo Kiev. Portés par l'ancien Guingampais Frandzy Pierrot, auteur d’un doublé, les Israéliens ont brillé en humiliant l’Olympiakos, au Pirée (0-4).La belle histoire continue également pour le Dynamo Kiev, vainqueur de Fenerbahçe en prolongation (2-1) et un but d’Oleksander Karavayev en fin de partie (116). À noter le carton de la soirée signé Bodø/Glimt, face aux Nord-Irlandais de Linfield (8-0), après sa surprenante défaite sur le plus petit des scores subie à l'aller du côté de Belfast, et l'exploit des Lithuaniens de Žalgiris, venus à bout de Malmö (0-2).Pierrot favori pour le titre de meilleur buteur de la C1. L'histoire est en marche.