C’est quoi le problème entre Halilhodžić vs Ziyech ?

Vahid Halilhodžić a encore une fois décidé de zapper Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui et Amine Harit pour les trois matchs qualificatifs pour la Coupe du monde 2022 face à la Guinée-Bissau (6 et 9 octobre) et la Guinée (le 12), pour des raisons disciplinaires pour les deux premiers et sportives concernant Harit. Avec Ziyech, la tension est même très forte. Mais la rupture est-elle vraiment consommée ?

Les arguments de Vahid, la réponse brève mais sèche de Ziyech

Ziyech, un antécédent avec Renard

Benabicha rêve d’une réconciliation avant la CAN

Par Alexis Billebault

S’il était encore de ce monde, Thierry Roland aurait sûrement trouvé le moyen de glisser que, au moment d'évoquer les turpitudes de la sélection marocaine et le conflit qui oppose Vahid Halilhodžić à Hakim Ziyech, une des stars de son groupe. En septembre dernier, le sélectionneur des Lions de l’Atlas n’avait pas retenu la star de son groupe (28 ans, 39 sélections, 17 buts) pour affronter le Soudan (2-0) et la Guinée, pas plus que Noussair Mazraoui et Amine Harit. Avec la franchise qui le caractérise, le Bosnien avait expliqué que les absences du milieu offensif de Chelsea et du défenseur de l’Ajax étaient motivées uniquement par des questions disciplinaires, en prenant un soin tout particulier à démonter le premier, lors d’une conférence de presse, avant les échéances de septembre.(mars et juin, NDLR)Vous avez aimé l’introduction ? Ne partez pas, la suite est encore plus explicite.Il est comme ça, Vahid, toujours prêt à en remettre une louche, pour peu qu’on le relance sur la question. Et puisqu'il suffit de remettre une pièce dans la machine, certains journalistes ne sont pas privés de refaire un tour de manège après l’annonce de sa liste pour les matchs d’octobre., embrayait Halilhodžić.Évidemment, Hakim Ziyech, un garçon du genre discret et timide mais pourvu de son petit caractère, n’avait pas résisté à l’envie de répondre à l’ancien sélectionneur de l’Algérie. Le 2 septembre, sur son compte Instagram, le natif de Dronten (Pays-Bas), s’était contenté, en anglais, d’un bref message :. Certains médias locaux assurent également que le joueur aurait posé comme unique condition le départ du technicien pour revenir en sélection. D’autres prétendent que Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) aurait pris parti pour Ziyech, et demandé à Halilhodžić d’adoucir sa position, en mettant dans la balance son maintien à la tête de la sélection.(5vice-président), argumente un membre de la FRMF.Lekjaa, qui a aussi une bonne mémoire, se souvient qu’il s’était personnellement impliqué dans le rabibochage entre Ziyech et Hervé Renard, le prédécesseur de Halilhodžić. Le dirigeant avait accompagné le Français à Amsterdam, le 30 juin 2017, quand le milieu offensif portait le maillot de l’Ajax, pour sceller le rapprochement entre les deux fortes têtes. Renard n’avait pas retenu Ziyech pour disputer la CAN 2017 au Gabon, et ce dernier avait juré qu’il ne remettrait pas les pieds en sélection tant que le Savoyard y sévirait. Au Maroc, la décision de ce bon vieux Vahid de laisser Ziyech à Londres, Mazraoui à Amsterdam et Harit à Marseille est abondamment commentée, même si les trois cas ne se ressemblent pas.(4 buts, 3 passes décisives), ajoute un autre membre de la FRMF, toujours en off.Au Maroc, le cas Ziyech est clivant, comme le confirme Nassim El Kerf., consultant sport pour plusieurs médias.Plusieurs sources proches de la sélection assurent que la passe d’armes entre les deux hommes n’a pas plombé l’ambiance interne, même si la stricte discipline imposée par le Boss tranche avec le management plus souple de Renard., ajoute Nassim El Kerf. Reste à savoir si les deux hommes parviendront à fumer le narguilé de la paix, au nom de l’intérêt supérieur des Lions de l’Atlas. C’est ce qu’espère Hassan Benabicha, ancien des Lions de l’Atlas, passé sur les bancs des sélections U20, A’ et Olympique., espère l'ancien joueur du Wydad Casablanca.Au sein de la FRMF, plusieurs sources assurent que la brouille n’est pas définitive, et que Ziyech retrouvera la tanière. Reste à savoir quand...