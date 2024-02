Youth League : les adversaires de Lens et Nantes en huitièmes de finale sont connus

Olympiakos pour l’un, Salzbourg pour l’autre !

À la suite du tirage au sort réalisé par l’UEFA ce vendredi, les huitièmes de finale de la Youth League sont connus. Nantes, qui a éliminé Séville lors des barrages, affrontera donc les Autrichiens à l’extérieur alors que le Racing Club de Lens devra se déplacer chez les Grecs.

La date de ces matchs, qui n’auront pas de retour ? Les 27 et 28 février 2024. Dans le reste du tableau, six autres affiches sont au programme : Zilina-Copenhague (le vainqueur affrontera les Canaris ou l’Olympiakos, en quarts), Bayern Munich-Feyenoord Rotterdam (le vainqueur affrontera les Sangs et Or ou Salzbourg), Mayence-Manchester City, Alkmaar-Porto, Milan-Braga et Real Madrid-Leipzig.

Et si les deux clubs français passent encore deux tours, ils se retrouveront en demies !

