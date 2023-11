Youssouf Fofana : « Je voulais montrer que je peux être dans cette liste »

Fofana taille patron.

Auteur d’un but magnifique pour égaliser en faveur de l’équipe de France à Athènes, Youssouf Fofana a rendu une copie presque parfaite pour sa deuxième sélection en trois jours (il avait très vite remplacé Warren Zaïre-Emery face à Gibraltar). « Je voulais montrer que je peux être dans cette liste, ça faisait pas mal de temps que je venais et que je n’avais pas beaucoup de temps de jeu, confiait-il à TF1 après la partie. L’objectif premier était de remplacer Aurélien (Tchouaméni), Cama (Eduardo Camavinga), Warren, et de garder cette exigence au milieu de terrain. Quand on vient d’arriver en équipe de France, on veut bien faire, on cherche à faire simple. Mais passer du temps avec les autres joueurs m’a permis de me relâcher, de me mettre en confiance. »

"Je voulais montrer que moi aussi je peux y être dans cette liste. J'espère avoir marqué des points." Youssouf Fofana dans "l'Après-Match" pic.twitter.com/8JudDU2tm2 — TF1 (@TF1) November 21, 2023

L’occasion également pour le milieu de terrain monégasque d’évoquer son but, sur une magnifique frappe. « Par rapport au match précédent, je sais que quand Kylian rentre sur son pied droit, il a tendance à jouer avec nous, les milieux de terrain, a-t-il confié, tout heureux d’avoir pu profiter de ce décalage de son capitaine pour ramener un point aux siens. Les Grecs ont bien joué le coup, ça fait quand même un bon point. Pas de relâchement, mais il y a ce petit passage à vide, et c’est là qu’on a été punis. Mais quand on regarde les 90 minutes, on a dominé le match. »

C’est par ici l’Allemagne ?

Youssouf Fofana, vraie option