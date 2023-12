Xavi pas tendre avec ses joueurs

On a connu des préretraites plus pépères.

Pour son dernier match de l’année 2023, le FC Barcelone s’est imposé ce mercredi contre Alméria dans la difficulté (3-2). Dans le pétrin à la mi-temps, Xavi, qui a qualifié le premier acte de « désastre collectif », a donc dû chercher une solution pour motiver ses troupes à arracher la victoire, comme le rapporte Sport. Mais selon le quotidien espagnol, l’entraîneur des Blaugrana était plus proche de l’embrouille que du simple discours de motivation et n’aurait pas hésité à employer des mots grossiers pour mieux faire passer son message.

Et à ce petit jeu, la victime expiatoire se nomme Robert Lewandowski, lequel en a pris à la fois pour son grade et pour le groupe : « Voyons si tu te mets à courir une bonne fois pour toutes ! Je veux que tu coures comme un porc », a ainsi asséné Xavi au Polonais, resté muet face au but adverse jusqu’à la fin du match.

Une telle causerie, Pascal Dupraz en serait presque jaloux.

