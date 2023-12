Will Still : « Si le but est validé, je fais le tour du terrain à poil ! »

Le Champagne lui monte à la tête.

Dans une vidéo publié par le Stade de Reims ce mercredi sur ses réseaux sociaux, Will Still, accompagné de son adjoint Samba Diawara, a décortiqué le match disputé par contre le PSG, le 11 novembre dernier (défaite 3-0), révélant par la même son côté quelque peu exhibitionniste. « Sincèrement, si Ito met ce but-là et qu’il est validé, moi je fais le tour du terrain à poil », affirme ainsi coach belge lorsqu’il évoque cette séquence de ses joueurs menée à la perfection dès la 7eminute, mais gâchée par un but refusé au Japonais en position de hors-jeu.

🎥 𝗟𝗮 𝗰𝗮𝗽𝘀𝘂𝗹𝗲 𝘁𝗮𝗰𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲 🧐 "𝘖𝘯 𝘢 𝘵𝘰𝘶𝘵 𝘴𝘪𝘮𝘱𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘥𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥𝘦́ 𝘢̀ 𝘑𝘶𝘯𝘺𝘢 𝘐𝘵𝘰 : 𝘶𝘯𝘦 𝘧𝘰𝘪𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦-𝘭𝘢̀ 𝘦𝘴𝘵 𝘥𝘰𝘯𝘯𝘦́𝘦, 𝘷𝘢 𝘧𝘦𝘳𝘮𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘭𝘪𝘨𝘯𝘦 𝘥𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘦 𝘳𝘦𝘵𝘰𝘶𝘳 𝘷𝘦𝘳𝘴… pic.twitter.com/3FZCyvScuV — Stade de Reims (@StadeDeReims) December 27, 2023

Au cours de cette vidéo, Will Still et Samba Diawara, reviennent aussi sur la tactique déployée contre le PSG avec un plan clair, celui « d’attirer tout le bloc adverse avant de jouer dans le dos du duo Marquinhos-Skriniar ».

Parce que le plan anti-Mbappé, c’est trop mainstream.

