Vital Nsimba ne comprend pas la grève des supporters bordelais

Sacrée ambiance aux Girondins de Bordeaux.

Ce lundi matin, les Ultramarines 1987, ulcérés par les derniers résultats de leur équipe, ont décrété la grève des tribunes pour le début du match de ce mardi face à Dunkerque. « Nous refusons d’encourager une équipe et une direction qui ne tiennent pas leurs engagements et ne se montrent pas dignes de la passion de supporters qui n’ont jamais lâché », a ainsi déclaré le collectif de supporters dans un communiqué. En conférence de presse à la veille de la rencontre, Vital Nsimba a semblé déçu par cette décision, qu’il n’estime pas être la bonne pour aider l’équipe à se sauver en Ligue 2.

« On a besoin d’eux, a expliqué le Congolais. Ils sont déçus, c’est logique, nous le sommes également. Mais il faut savoir ce qu’ils veulent : que le club soit maintenu ou que le club descende ? S’ils veulent qu’on descende, il faut qu’ils continuent à faire ce qu’ils font, à ne pas nous soutenir. S’ils veulent qu’on se maintienne, il faut nous soutenir, parce que ce n’est pas en faisant le contraire que ça va aider l’équipe. » Le défenseur a toutefois précisé être bien conscient de la situation critique du club et de la colère légitime des supporters. « Je comprends très bien leur frustration. On est les premiers frustrés, on sait qu’on ne fait pas une bonne saison. Mais maintenant, on est à quatre ou cinq journées de la fin, je ne pense pas que ça soit le moment de faire monter la sauce. C’est mon avis. »

Le pronostic Vital est engagé.