Vidéo : l'ouverture du score express d'Ousmane Dembélé contre Arsenal

Pas le time.

Ousmane Dembélé n’a pas mis très longtemps à faire oublier sa « disette » de cinq matchs sans marquer, soit une éternité pour le Dembouz version 2025. À l’origine et à la conclusion de la première action parisienne de la demi-finale aller de Ligue des champions contre Arsenal, l’attaquant a lancé la double confrontation.

Son 25e but en 2025

Après avoir trouvé Khvicha Kvaratskhelia côté gauche, Dembélé a repris le centre du Géorgien en une touche, du gauche, pour tromper David Raya et mettre le PSG devant au tableau d’affichage. Son septième pion dans la compétition cette saison, son 25e en 2025.

OUSMANE DEMBÉLÉ OUVRE LE SCORE APRÈS 3 MINUTES DE JEU ! 😱😱😱#ARSPSG | #UCL pic.twitter.com/wxdzjetPoM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 29, 2025

C’est aussi le but encaissé le plus rapide par Arsenal en Ligue des champions depuis… un certain Edinson Cavani, un soir de septembre 2016 au Parc des Princes. Un match nul 1-1 lors duquel l’Uruguayen avait vendangé plusieurs occasions après cette ouverture du score précoce.

3'15 -Buteur après 3 minutes et 15 secondes, Ousmane Dembélé a inscrit le but le plus rapide contre Arsenal en Ligue des Champions depuis… Edinson Cavani avec le Paris SG au Parc des Princes en septembre 2016. Pressé. pic.twitter.com/myqNo2nZh1 — OptaJean (@OptaJean) April 29, 2025

L’avenir appartient à ceux qui marquent tôt.