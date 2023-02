Upamecano aborde le match contre le PSG « comme une finale »

Et les finales, ça le connaît désormais.

Avant d’affronter le PSG, ce mardi à 21h, en huitièmes de finale allers de Ligue des champions, Dayot Upamecano s’est livré dans les colonnes de L’Équipe. Le défenseur français devenu taulier de la défense bavaroise aborde cette rencontre « comme une finale ». Il va d’ailleurs retrouver Lionel Messi, son adversaire en finale du Mondial, qu’il qualifie de « joueur le plus intelligent du football », avant d’évoquer les difficultés de défendre sur l’Argentin. « Il va se mettre derrière toi et il va tout le temps regarder comment tu te positionnes (il tourne la tête des deux côtés). Il regarde comment tu réagis, il t’étudie. Il essaie de se faire oublier, donc tu dois toujours avoir le regard sur lui. En plus, comme il est petit, tu peux un peu le perdre de vue. Et quand tu t’en rends compte, il est déjà en train de faire sa passe. »

Celui qui aime aller au zoo et regarder les matchs de tennis pour « trouver du calme » devrait être titulaire ce mardi soir au Parc des Princes, dans une ambiance qui sera bien différente d’un huitième de finale à Roland-Garros.