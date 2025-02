Une fresque de Pierre Sage peinte à Lyon

Une semaine après, la nostalgie ne retombe pas.

Pierre Sage a été éjecté de l’OL, mais son passage dans la capitale des Gaules vient d’être « immortalisé ». Ce lundi, une fresque à l’effigie de l’ex-entraîneur de l’OL a été réalisée par le collectif ArtUp, à proximité des quais du Rhône. Cinq heures de travail plus tard, on aperçoit Pierre Sage en tenue d’entraîneur, derrière un fond rouge et bleu. On vous laisse juger la qualité du produit.

En réaction, certains internautes ne reconnaissent pas Pierre Sage et se distinguent par leur sens de l’humour avec des détournements : « Pierre Rage », « Pierre Turbulent » ou encore « Pierre Stage ». Au-delà de ce débat, on retiendra surtout le message qu’ont voulu laisser les artistes.

« On est des fans de l’OL et on a voulu rendre un hommage à Pierre Sage. On espère que ça lui plaira. Même s’il n’a pas gagné de titre pour l’OL, il a fait quelque chose dont tous les supporters lyonnais se souviendront longtemps », explique au Progrès Julien Bard, artiste derrière les fresques de Benzema et des champions du monde à Lyon et cofondateur d’Art Up.

Tant que vous ne nous mettez pas ça sur un mug, ça ira.

