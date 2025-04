Une collaboration entre le Gym et Nice-Matin pour fêter les 80 ans du journal

Une alliance à l’Allianz.

Pour fêter ses 80 ans, Nice-Matin ne s’est pas contenté de souffler ses bougies tout seul dans son coin. Le journal local a décidé de s’associer à l’OGC Nice pour transformer le match contre Reims, le 2 mai, en petite fête populaire.

À l’occasion de ce partenariat entre un club et un quotidien régional, les deux entités souhaitent marquer le coup : maillot collector et flocage spécial pour les Aiglons, com’ XXL dans les pages du journal, et une opération « Challenge Ensemble & Maintenant ». Le principe ? Plus les tribunes se remplissent, plus les surprises tombent. Un peu comme Reims, justement, avait pu le faire plus tôt dans la saison.

Si ça peut pousser Jim Ratcliffe à s’intéresser aux matchs de son club.

Lens freine Brest, Nice et Reims se réveillent