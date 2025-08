Une cagnotte pour le frère de Marco Materazzi, atteint de la maladie de Charcot

À 49 ans, Matteo Materazzi, frère de Marco et fils de Giuseppe, a été diagnostiqué d’une sclérose latérale amyotrophique, aussi appelée maladie de Charcot. Maura Soldati, son épouse, a donc lancé ce jeudi une cagnotte GoFundMe afin de récolter des fonds pour financer le traitement de son mari et avoir une chance de stopper l’évolution de la maladie qui l’a paralysé. Au-delà de ses liens de parentés, Matteo Materazzi est bien connu de la planète foot en tant qu’agent de joueur et directeur sportif.

La cagnotte a donc fait le tour de l’Italie en rassemblant plus de 840 donations ce vendredi. En 24 heures, ce sont déjà plus de 150 000 euros qui ont été récoltés sur l’objectif affiché d’un million, grâce au partage de plusieurs personnalités proches du football italien, dont Gaia Lucariello, l’épouse de Simone Inzaghi, selon les informations de la Gazzetta dello Sport.

Et si on mettait de côté notre aversion pour le nom Materazzi le temps d’un don ?

Luciano Spalletti : « Le football a ruiné ma vie »