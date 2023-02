Une blessure et des images qui inquiètent pour Kylian Mbappé

Une victoire qui pourrait coûter très cher aux Parisiens.

Vainqueur sur terrain de Montpellier ce mercredi soir (1-3), le Paris Saint-Germain a perdu Sergio Ramos et Kylian Mbappé sur blessure en cours de match. Une fois le succès entériné, le cas de l’attaquant français est vite revenu dans les discussions. Et à douze jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, cette sortie inquiète du côté du PSG, puisque les quelques images captées par Canal+ au moment où Mbappé quitte le terrain ne semblent guère rassurantes.

"Ah j'ai trop mal" 😳 Les propos peu rassurants de Mbappé après sa blessure, à 13 jours du match aller face au Bayern…#MHSCPSG pic.twitter.com/w4BggNLogS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 1, 2023

On y voit ainsi l’attaquant rejoindre les vestiaires, confiant à des membres du staff parisien avoir « trop mal ». Après le match, le champion du monde 2018 a traversé la zone mixte en boitant, sans adresser un mot aux journalistes présents. Des scènes que Christophe Galtier a voulu atténuer en conférence de presse d’après-match : « Pas trop d’inquiétude. C’est une contusion ou un hématome, on ne sait pas encore. Pareil que Sergio, avec l’enchaînement des matchs, on ne veut pas prendre de risques avec un calendrier très chargé, mais ça ne paraît pas très grave ni pour l’un ni pour l’autre. On verra bien. »

En attendant d’en savoir plus, c’est tout un club qui retient son souffle.