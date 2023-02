Le Paris Saint-Germain s’en sort à Montpellier

Malgré les blessures de Kylian Mbappé et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain est venu à bout de Montpellier lors de la 21e journée de Ligue 1 grâce notamment à Fabián Ruiz (un but, une passe décisive). Le champion en titre ne convainc pas, mais il prend de l'avance en tête du championnat.

Montpellier 1-3 Paris Saint-Germain

Buts : Nordin (89e) pour Montpellier // Ruiz (57e), Messi (72e) et Zaïre-Emery (92e)

Un penalty loupé par Mbappé, à retirer. Un deuxième péno raté, par le même Mbappé. Une blessure, toujours pour le malheureux Mbappé. Un nouveau pépin physique, cette fois pour Ramos. Un but refusé, hélas pour Messi. Un jeu triste comme un soir de février, proposé par le Paris Saint-Germain. Une autre réalisation annulée, signée Hakimi… L’heure de jeu n’était pas encore passée à Montpellier, mais les supporters du club de la capitale parlaient déjà d’une soirée de merde. Aucun voyant n’était au vert et vu les temps forts de ce match comptant pour la 21e journée de Ligue 1, la victoire paraissait compromise. Mais finalement, le champion en titre a refusé la fatalité. Et à la 57e minute, Ruiz a placé les siens devant avant de servir Messi pour le break et valider le succès. Ouf, enfin une bonne nouvelle pour le PSG…

Un mois de février qui commence mal, pour Mbappé

Pourtant, tout démarre bien pour Paris : au contact de Ramos, Julien concède la faute dans sa surface de réparation et donne l’opportunité d’ouvrir le score à Mbappé. Gâché à deux reprises, donc. Puis, malgré les remplacements forcés et un spectacle assez pauvre, Messi fait trembler les filets… Sauf que sur cette passe de la tête de Vitinha, l’Argentin est signalé hors jeu. En face, le MHSC reste solide sans provoquer non plus de grosses frayeurs chez les visiteurs. Ces derniers rentrent aux vestiaires tête basse, et loin d’être séduisants.

Dans le second acte, les Parisiens monopolisent la gonfle et patientent… jusqu’à trouver la faille par Hakimi d’une jolie lucarne, laquelle n’est cependant pas comptabilisée en raison d’un nouveau hors-jeu de Ruiz. Mais celui-ci retrouve le sourire, une poignée de secondes plus tard : servi par Ekitike après une accélération décisive du latéral marocain, l’Espagnol trompe enfin Lecomte. Le tout premier pion en France, pour lui. Soulagement pour les hommes de Galtier, même si Danilo se met en colère à la suite d’une semelle de Faye alors que Donnarumma sauve son clan d’une parade devant Mavididi. Et le buteur ne s’arrête pas là, puisqu’à vingt minutes du terme, il donne un caviar à Messi qui ne se prive pas au moment de soigner ses statistiques (et sera tout proche du doublé sur la fin, Lecompte s’interposant). 0-2, mais finalement 1-3 avec les pions anecdotiques de Nordin (enroulé du gauche, en profitant d’une erreur de Bernat) et Zaïre-Emery (après un relais avec Hakimi, son premier goal avec son équipe actuelle également) sur le gong. Le PSG profite de la défaite de Lens pour s’échapper en tête du classement (cinq unités d’avance sur l’Olympique de Marseille, son dauphin et rival) et s’en sort finalement bien. N’en déplaise aux mauvais signes du destin.

Montpellier (5-3-2) : Lecompte – Kouyaté, Jullien, Estève, Sacko (Tchato, 85e), Maoussa (Fayad, 83e) – Savanier, Chotard (Nordin, 83e), Leroy (Ferri, 63e) – Germain (Faye, 62e), Mavididi. Entraîneur : Pitau.

Paris Saint-Germain (4-4-2) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos (Sanches, 32e), Mendes (Bernat, 70e) – Soler, Vitinha (Zaïre-Emery, 70e), Danilo, Ruiz – Mbappé (Ekitike, 22e), Messi. Entraîneur : Galtier.