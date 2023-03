Une banderole à l’encontre de la FIFA et de Noël Le Graët retirée du parcage français

Du mouvement dans le parcage français lundi soir à Dublin.

Lors du match Irlande-France, une banderole installée dans le parcage français aurait été retirée pendant le match par la sécurité française elle-même. Une source anonyme, présente à l’Aviva Stadium, dans l’espace réservé exclusivement aux supporters français, nous rapporte que cette banderole installée au début de la rencontre portait pour inscription « Le Graët FIFA Mafia ».

Trois agents seraient par la suite venus la retirer en milieu de seconde mi-temps. « Beaucoup de monde vient poser sa bâche. Il y a celle de Sarreguemines, les Irrésistibles Français qui ont posé (leur banderole) aussi je crois, il y avait les Baroudeurs (du sport)… Ils viennent tous poser leur banderole. Et parmi toutes, il y avait cette banderole “Le Graët FIFA Mafia”, rapporte ce même supporter tricolore. Il n’y avait pas de revendication, c’était juste pour critiquer la situation ». La personne présente au stade explique ensuite que les stadiers ont simplement gravi les marches et décrit la réaction de l’ensemble des supporters : « On a laissé passer ça et on est revenu sur le match. […] Il n’y a pas eu de bagarre ou quoi que ce soit. Généralement, les stadiers n’interviennent pas pour ça dans les stades de football, en tout cas dans des matchs de clubs. Là je ne sais pas pourquoi… La fédération ne laisse pas passer ce genre de choses. »

Visiblement plus facile de retirer un bout de tissu qu’un menhir.

Marseille candidate pour accueillir les Bleus en 2024