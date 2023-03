Allemagne : étude sur la représentation des femmes dans le football

Pas qu’une bouteille à la mer.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, KickIn!, association allemande militant pour l’inclusion dans le football, s’est intéressée à la place des femmes dans le football masculin et féminin. Admettant la présence de signes positifs dans l’évolution de l’égalité des sexes dans le sport local, l’association s’appuie sur des chiffres pour mettre en lumière un rapport largement inégal. Selon KickIn!, il y aurait par exemple à peine 1 poste « décisif » sur 10 occupé par une femme. « Dans le football, ce sont surtout les hommes qui décident – même dans le football féminin », tel est le titre significatif de cette partie choisie par le collectif militant.

Dans une autre partie, KickIn! passe à la loupe la Bundesliga, la 2. Bundesliga, la 3. Liga et la Bundesliga féminine qui sont les quatre ligues professionnelles du pays. Il est dit dans le rapport que seulement 5% des entraîneurs, 12% du management et 9% des présidents des clubs représentant ces quatre championnats sont des femmes. Vient ensuite le point sur les parts de femmes dans les stades de Bundesliga où l’on ne compterait même pas 3 femmes pour 10 spectateurs. L’association conclut son étude par l’explication d’un « cycle Thomas » : il y aurait plus d’hommes portant ce prénom que de femmes au sein des conseils d’administration, du management ou chez les entraîneurs.

Troublant.

