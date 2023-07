Sylvain Ripoll sera-t-il encore sélectionneur des Bleuets aux JO de Paris ?

Le nouveau Raymond Domenech.

Selon les informations rapportées par RMC Sport, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France Espoirs Sylvain Ripoll – en poste depuis 2017 – a obtenu un sursis de la part du comité exécutif de la fédération française, après l’élimination en quarts de finale de l’Euro Espoirs contre l’Ukraine (3-1) dimanche. Ripoll, dont le contrat prendra fin à l’issue des JO 2024 à la maison, en est à sa deuxième élimination en quarts de finale d’un Championnat d’Europe après l’échec face au Pays-Bas en 2021, lui qui avait également échoué à faire sortir les Bleuets de la phase de poules des JO de Tokyo, lors du même été (troisième du groupe, plus mauvaise défense du tournoi).

« On m’avait fixé comme objectif minimal d’aller au moins en demi-finales de cet Euro. Factuellement, ce n’est pas le cas », a reconnu l’ancien technicien du FC Lorient, qui se sait sur la sellette après le revers contre les Ukrainiens. Et il n’est pas encore sorti d’affaire, puisque la fédération compte se donner un peu de temps avant de savoir si oui ou non, Ripoll emmènera les Bleuets aux Jeux. « Les JO en France n’arrivent qu’une fois par siècle. On a la capacité de monter une équipe pour gagner la médaille d’or » , avait déclaré le président de la 3F Philippe Diallo, mi-juin.

Bref, pas sûr que Ripoll dorme sur ses deux oreilles.

