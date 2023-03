Une liste peut en cacher une autre.

En parallèle de la liste de Didier Deschamps pour les matchs de qualification à l’Euro 2024, Sylvain Ripoll – sélectionneur de l’équipe de France Espoirs – a également donné sa liste pour les matchs amicaux de ses poulains face à l’Angleterre et l’Espagne, à la fin du mois. Trois nouvelles têtes se sont glissées dans la liste (dont deux Lyonnais) : Valentin Gendrey qui évolue dans la défense de Lecce, Johan Lepenant, arrivée à Lyon cet été en provenance de Caen, et Bradley Barcola, qui prend de plus en plus de place sur le front de l’attaque de l’OL. Matthis Abline (AJ Auxerre), lui, fait son retour dans le groupe.

La liste des 2⃣3⃣ 𝙚𝙨𝙥𝙤𝙞𝙧𝙨 retenus par Sylvain Ripoll pour les 2 matchs amicaux face à l'Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 et l'Espagne 🇪🇸 pic.twitter.com/gklRKEjlDI — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 16, 2023

La liste :

Gardiens : Stefan Bajic (Valenciennes), Lucas Chevalier (Lille), Illan Meslier (Leeds)

Défenseurs : Benoît Badiashile (Chelsea), Melvin Bard (Nice), Valentin Gendrey (Lecce), Pierre Kalulu (AC Milan), Castello Lukeba (Olympique lyonnais), Warmed Omari (Stade rennais), Mohamed Simakan (RB Leipzig), Adrien Truffert (Stade rennais).

Milieux : Maxence Caqueret (Olympique lyonnais), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Enzo Le Fée (FC Lorient), Michael Olise (Crystal Palace), Joris Chotard (Montpellier), Johann Lepenant (Olympique lyonnais).

Attaquants : Amine Gouiri (Stade rennais), Arnaud Kalimuendo (Stade rennais), Rayan Cherki (Olympique lyonnais), Amine Adli (Bayer Leverkusen), Matthis Abline (AJ Auxerre), Bradley Barcola (Olympique lyonnais).

Il s’agit du dernier rassemblement avant l’Euro Espoirs qui se déroulera en Roumanie du 21 juin au 8 juillet.

