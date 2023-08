Thierry Henry en passe de devenir sélectionneur des Bleuets

Ça se rapproche….

Selon Le Parisien, Thierry Henry – qui vient de fêter ses 46 ans – devrait rapidement prendre la tête de l’équipe de France Espoirs. Les discussions entre l’ancien joueur d’Arsenal (qui aurait accepté « des concessions financières ») et la FFF ont bien avancé, depuis son audition en visioconférence le 7 août, et il resterait quelques détails à régler avant l’officialisation de la nomination. Si le champion du monde 1998 était nommé, il devrait alors se retirer de ses obligations de consultant en France et en Angleterre.

Toujours selon Le Parisien, l’officialisation devrait arriver le lundi 21 août. Pour rappel, le poste de sélectionneur des Espoirs est libre depuis le renvoi de Sylvain Ripoll le 31 juillet dernier, après l’échec à l’Euro. L’objectif du (probable) futur sélectionneur des Bleuets sera de réaliser la meilleure performance possible aux Jeux olympiques 2024 et de qualifier les Tricolores pour l’Euro 2025 de la catégorie. Henry (passé par les bancs de la Belgique en adjoint, mais aussi Monaco et l’Impact Montréal en tant que numéro 1) aurait confié à des proches qu’il allait bel et bien prendre en main cette équipe. Ses concurrents s’appelaient Jocelyn Gourvennec, Sabri Lamouchi ou encore Julien Stephan.

Maintenant que Noël Le Graët a mis les voiles, fini le lobby breton.