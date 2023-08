La FFF rêve de Thierry Henry à la tête des Espoirs

Thierry Henry qui conseille Rayan Cherki.

Sylvain Ripoll n’a pas survécu à l’Euro 2023, conclu en quarts de finale face à l’Ukraine (1-3). Depuis son éviction, la Fédération française de football lui cherche un remplaçant alors que les Jeux olympiques de Paris débutent dans moins d’un an. Et d’après RMC Sport, Thierry Henry tiendrait fortement la corde auprès de la FFF. Chargés des entretiens, Philippe Diallo, président de la 3F, Hubert Fournier, Directeur technique national, et Marc Keller, membre du Comex, plébisciteraient largement l’ancien attaquant. Parmi les autres candidats, les noms de Julien Stéphan, Sabri Lamouchi, Philippe Montanier et Jocelyn Gourvennec sont également évoqués.

Gourvennec aurait même fait la meilleure impression lors de son entretien, mais conserve une longueur de retard sur Henry, disposant pourtant du CV le moins étoffé, avec ses vingt matchs à la tête de l’AS Monaco, sa pige à Montréal ou son poste d’adjoint en sélection belge. Consultant remarqué pour Prime Video les week-ends de Ligue 1, et CBS Sports les soirs de Ligue des champions, la légende d’Arsenal n’aurait pas encore exprimé son souhait de reprendre les Bleuets.

Un duo Thierry Henry-Kylian Mbappé aux JO pour un énième échec ?

Plusieurs candidats pour succéder à Sylvain Ripoll à la tête des Espoirs