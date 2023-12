Un supporter lyonnais condamné pour avoir frappé un CRS

Un ancien militaire qui s’en prend à un CRS, on appelle ça un CSC ?

Un supporter lyonnais a été condamné ce lundi à six mois de prison avec sursis et à six mois d’interdiction de stade par le tribunal correctionnel de Marseille pour des violences et outrages contre des CRS, commis lors des incidents ayant entraîné le report du match OM-OL le 29 octobre dernier. En marge de la rencontre, cet ancien militaire de 28 ans avait frappé un CRS venu s’interposer entre les supporters des deux clubs, et proféré des insultes envers d’autres fonctionnaires de police. Le parquet avait requis un an de prison avec sursis et trois ans d’interdiction de stade.

Au rayon des lumières, on trouve aussi deux autres supporters lyonnais, qui eux seront jugés le 16 janvier prochain pour des saluts nazis et cris racistes dans le cadre d’une enquête ouverte par le parquet de Marseille pour « provocation à la haine raciale et injures à caractère racial ».

Plus de points, moins de poings.

