Un supporter de Newcastle poignardé à Milan

Si ça avait pu en rester au ventre-y-glisse…

Sale histoire du côté de Milan, où Sky Sports révèle qu’un supporter de Newcastle a été poignardé dans la nuit de lundi à mardi. Eddie McKay se trouvait en compagnie de son fils et d’un ami lorsqu’il aurait été agressé par « sept ou huit personnes » portant des cagoules. Il a été grièvement blessé au dos et au bras, alors qu’il tentait de prendre la fuite. Sa famille est en route pour Milan pour le rejoindre. Newcastle a de son côté communiqué sur cette attaque : « Nous sommes profondément inquiets des informations selon lesquelles un supporter a été sérieusement agressé à Milan lundi dans la soirée, et nous sommes en contact avec les autorités locales pour comprendre les circonstances de cela. Nos pensées vont au supporter et à sa famille, et nous espérons une guérison rapide et complète. »

Interrogée par Sky Sport News, la fille de la victime a témoigné du choc de cette agression : « Mon père est dans un état stable et un peu en état de choc. Il est dégoûté de rater le match, mais il veut surtout que les fans de Newcastle soient attentifs et en sécurité. » De même, elle a évoqué l’état d’esprit de son frère, présent à ce moment-là : « Mon frère va bien, mais il est choqué, après avoir vu ce qui est arrivé à notre père. Je les rejoins plus tard, nous n’avons pas dormi de la nuit. » Les motivations de cette agression n’ont pas encore été élucidées, alors que 4000 supporters des Magpies sont attendus au stade, sans tenir compte des supporters se déplaçant sans billet.

La prudence devrait être de mise dans les rues de Milan ce soir.

Sandro Tonali évoque son retour à Milan