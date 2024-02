Un supporter de Liverpool s’envoie en l’air pour voir un match à Anfield

You’ll never fly alone.

Malgré l’absence de Mohamed Salah, blessé depuis mi-janvier, Liverpool reste sur une très bonne dynamique. Invaincus à Anfield depuis le 21 février 2023 et une défaite 5-2 face au Real Madrid, en Ligue des champions, les Reds ont poursuivi leur série en s’offrant un cinquième succès d’affilée à domicile toutes compétitions confondues contre Burnley ce samedi (3-1), dans un stade à guichets fermés, qui accueillait plus de 61 000 supporters. Cette forte affluence a poussé l’un des supporters de l’actuel leader de Premier League à trouver prendre un peu de hauteur afin d’assister à la rencontre.

Can’t get a ticket for #Liverpool then no problemo! #LFC pic.twitter.com/ppdrBTNaSE

— Tom (@under30finances) February 10, 2024