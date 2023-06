Un supporter de la Fiorentina pêche un poisson depuis la tribune

L’invité à son apogée.

Alors que la Fiorentina se défaisait facilement de Sassuolo qu’elle a battu 3-1, un supporter de l’équipe à domicile s’est trouvé une occupation assez singulière dans un stade de foot. Ce supporter, torse nu, tatoué de partout et coiffé d’une sorte d’iroquoise, a ramené un fil de pêche qu’il a plongé dans l’eau. En effet, devant la tribune des fans de la Fio est installé un fossé qui les empêche de s’introduire sur la pelouse. L’ultra florentin a sorti un poisson qu’il a montré à toute la tribune, sourire aux lèvres, avant de le relâcher dans le coin d’eau.

Ik dacht dat ik alles wel een keer gezien had in en rondom stadions, maar afgelopen vrijdag stond er iemand bij Sassuolo – Fiorentina in het uitvak te vissen – en hij had nog beet ook. pic.twitter.com/82fV8uHJzf

