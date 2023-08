Un supporter d’Aston Villa se fait passer pour un joueur, et ça marche

Au culot.

Vainqueur à Mestalla contre Valence (2-1), Aston Villa réalise une pré-saison sans accroc, à une semaine de se rendre à Newcastle pour le retour de la Premier League. Parmi les curiosités de l’après-match, la palme revient à ce supporter en tenue officielle d’entraînement qui s’est sciemment fait passer pour un joueur du club – ou du moins, qui n’a pas dit non à un bain de foule improvisé -, en signant des autographes à tout-va, entre deux selfies souvenirs avec des fans locaux. Visiblement pas au courant du numéro d’acteur de cet individu des plus flegmatiques, les quelques supporters valenciens ont prouvé leur méconnaissance totale de l’effectif adverse.

Valencia fans were clamouring to take a photo with this guy, thinking he was an Aston Villa player, but he was just a Villa fan going to the game…

He still went along and had all the photos though, fair play! 🤣👏pic.twitter.com/RGYxevQGK2

— Football Away Days (@FBAwayDays) August 5, 2023