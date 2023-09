Un rassemblement en soutien à Longoria prévu samedi à la Commanderie

Bonne chance aux cyprès.

Alors que l’OM traverse une forte période de turbulences depuis mardi, certains supporters marseillais s’organisent pour apporter leur soutien aux dirigeants. En début de semaine, une pétition avait ainsi été lancée pour demander le maintien à la présidence de Pablo Longoria.

Mais d’autres actions devraient être mises en place, puisqu’un rassemblement de soutien à Longoria et Javier Ribalta est prévu devant la Commanderie ce samedi midi, comme annoncé par différentes associations de supporters. Dans les différents communiqués publiés, on peut ainsi lire « qu’aucune forme de violence ne sera tolérée » et que les responsables comptent sur les supporters présents « pour assurer le bon déroulement de ce rassemblement ». Cet événement a volontairement été prévu à la veille du Classique face au PSG.

🔹Un rassemblement est prévu devant la Commanderie, ce samedi à 12h, en soutien à Pablo Longoria et Javier Ribalta ! #TeamOM pic.twitter.com/lI7KJ3WmrG — Infos OM (@InfosOM_) September 21, 2023

