Un porte-parole du Barça nie le racisme envers Vinicius

Un porte-parole qui ne comprend rien à la communication.

De nouveau victime d’insultes racistes et de cris de singes lors du match entre le Real Madrid et le Séville FC, Vinicius Jr est aussi la cible d’un certain Mikel Camps sur les réseaux sociaux. Le hic, c’est que ce monsieur n’est autre que le porte-parole du conseil d’administration du FC Barcelone. Au-delà de la rivalité sportive, exacerbée par le Clasico de samedi, Mikel Camps s’attaque directement à la personne. Il a d’abord trouvé bon de répondre à un tweet de Fabrizio Romano, dimanche dernier, relayant un communiqué du joueur qui dénonçait le racisme subi. « Pas de place pour le racisme, a-t-il d’abord bien commencé, avant de totalement déraper. Et pas de place pour les provocations, concentre-toi sur tes qualités mec, tu les as. »

🧐 #LaOpiniónDeJuanma: 🤬 “El tonto del día se llama Mikel Camps” 😔 “¿Cómo puede sacar el tema del racismo?” 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/ATOQACV4zJ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 25, 2023

Sauf que le problème va plus loin et que Camps a récidivé cette semaine dans un tweet, depuis supprimé, mais largement partagé par les médias espagnols. Cette fois-ci, il nie tout simplement le racisme dont est victime Vinicius : « Ce n’est pas du racisme, il mérite une gifle à faire le clown. Que représentent ces dribbles inutiles et dénués de sens au milieu du terrain ? » En France, certains justifiaient les blessures de Neymar par le fait que ses dribbles énervaient les adversaires, en Espagne on dit que ceux de Vinicius légitiment le racisme…

Señor Mikel, il faut ficher le Camps maintenant.

