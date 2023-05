Un policier mis en examen dans une affaire de système d'espionnage organisé par le PSG

À chaque jour son scandale au PSG.

Selon les informations de Libération, un policier a été mis en examen ce jeudi pour des faits de « détournement de secret de défense nationale par son dépositaire », « violation du secret professionnel » et « détournement de la finalité d’un traitement de données à caractère personnel » dans le cadre d’une affaire portant sur des soupçons de fuite d’informations confidentielles au profit du PSG. « C’est un dossier énorme qui concerne mon client pour une petite partie seulement, avec beaucoup de suspicion et peu d’éléments objectifs », a réagi Me Seydi Ba, l’avocat du mis en cause, auprès de Libération.

Plusieurs personnes avaient déjà été mises en examen dans cette affaire en septembre 2022, soupçonnées d’avoir transmis des informations confidentielles au PSG sur des personnes issues de fichiers de police. L’affaire avait pris de l’épaisseur et s’était étendu jusqu’à Nasser al-Khelaïfi, accusé d’avoir voulu détruire des documents compromettants concernant l’obtention par le Qatar du dernier Mondial, avant que le président du club ne dépose une plainte contre Tayeb Benabderrahmane, l’un de ses accusateurs.

Sinon, au beau milieu de tout cela, le PSG joue un match de football ce samedi face à l’AC Ajaccio, même si le ballon ne semble plus être la priorité par moments.

