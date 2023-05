Un parvis du Vélodrome portera le nom de Bernard Tapie

Le Boss à jamais gravé dans le marbre.

Dominique Tapie voulait une tribune, elle a eu un parvis. Benoît Payan, maire de Marseille, a en effet décidé de rendre hommage à Bernard Tapie, ancien président de l’OM, décédé en 2021, en donnant son nom à une place autour du Vélodrome. « On grave son nom dans le marbre, son passage, sa contribution à l’histoire de ce club », précise l’homme politique dans les colonnes de La Provence. C’était de notre devoir et de notre responsabilité de le faire. »

Benoît Payan ajoute : « Il ne s’agit pas ici de parler de l’homme politique ou d’affaires, qui était complexe et hors normes. Je retiens l’image du dirigeant sportif. Les supporters l’ont surnommé “le Boss” parce qu’il a porté l’OM tout en haut de l’Europe. Aujourd’hui, c’est dans notre histoire. » Aucune date d’inauguration n’a cependant été révélée. Ce vendredi, l’OM fête les 30 ans de sa victoire en Ligue des champions, le 26 mai 1993. Et la mairie a mis les petits plats dans les grands : avec une célébration à l’hôtel de ville et une rediffusion du match de 1993 sur écran géant. Les supporters marseillais vont aussi célébrer cet anniversaire avec un allumage massif de fumigènes sur plus de 20 kilomètres longeant le littoral phocéen.

Après la série Netflix et le santon de Provence, voilà le parvis.

