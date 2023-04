Laurent Lafitte jouera Bernard Tapie dans une série Netflix

Tou doum.

Le « Canne Series » du meilleur acteur est attribué… peut-être dans un an à Laurent Lafitte, qui pourrait gagner cette statuette pour son interprétation dans la série sur Bernard Tapie. Netflix a levé le voile sur ce nouveau projet via un communiqué : « Tapie est une mini-série qui retrace le destin romanesque d’un personnage hors du commun. Tout au long des sept épisodes, Laurent Lafitte se glissera dans la peau de Bernard Tapie, à travers ses réussites et ses échecs ». Patron de l’OM et d’Adidas, politique, chanteur… Nanard, décédé à l’âge de 78 ans en octobre 2021 à cause d’un cancer, méritait bien un acteur membre de la Comédie-Française pour l’incarner.

À ses côtés, Joséphine Japy joue son épouse, Dominique Tapie. Cette dernière, qui se plaignait que son mari n’ait pas de tribune à son nom au Vélodrome, n’est pas emballée par ce projet comme elle l’a révélé sur RTL en 2021 : « La personne qui a fait cette série était venue voir Bernard et il lui avait dit « non, si quelqu’un doit raconter mon histoire, ce sera mon fils Laurent ». Et voilà… No comment ».

Laurent Lafitte incarne l’iconique Bernard Tapie dans une mini-série fictive inspirée par sa vie, le 13 septembre. pic.twitter.com/FG1wDMjH03 — Netflix France (@NetflixFR) April 14, 2023

La mini-série de 7 épisodes sera diffusée dès le 13 septembre 2023 sur Netflix. Hâte de voir si le rôle de Jean-Pierre Papin a été confié à Booder.

