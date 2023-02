Un OM record à ce stade de la saison

En route vers le titre ?

Mis en difficulté par Toulouse le temps d’une mi-temps, l’OM a réalisé une grande deuxième période pour s’imposer (2-3) dans le Sud-Ouest ce dimanche. Cette septième victoire en neuf matchs depuis la reprise du championnat lui permet de rester au contact de la première place du PSG. Un titre de champion dont les Marseillais peuvent encore rêver comme le confirment les statistiques : d’après Opta, les Marseillais signent tout simplement le meilleur bilan de leur histoire en Ligue 1 à ce stade de la saison avec 52 points pris en 24 matchs. Ce total historique ne leur offre que la deuxième place pour le moment, mais ils proposent un rythme intéressant dans l’idée de revenir petit à petit sur le club de la capitale au classement.

52 – Marseille compte 52 points après 24 matches de Ligue 1, le plus haut total de son histoire à ce stade d’un exercice dans l’élite. Héroïque. pic.twitter.com/EQDQjQmND5 — OptaJean (@OptaJean) February 19, 2023

Les joueurs de l’OM sont particulièrement performants à l’extérieur avec 29 points pris en 12 rencontres (meilleur total de Ligue 1) et six succès de suite (meilleure série en Europe à égalité avec le FC Barcelone). C’est pourtant au Vélodrome qu’ils seront attendus le week-end prochain pour un Classique face aux Parisiens qui pourrait relancer complètement la course au titre.